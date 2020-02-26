Воду з материкової України у Крим подавати не будемо — Президент

13:01 06.03.2020   Крым

Українська сторона не планує подавати воду з материкової частини держави в анексований Крим через Північно-Кримський канал і не обговорює це питання із керівництвом Росії.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів під час пресмарафону, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

“Питання води не обговорюється”, - зазначив Зеленський і на уточнення журналістки про те, чи може так статися, що Північно-Кримським каналом вода таки піде на півострів, він сказав: ”Ні”.

Глава держави вважає, що українці мають порушувати тему щодо окупованого півострова як усередині держави, так і на усіх міжнародних рівнях. “Але ми розуміємо, що нам потрібна допомога людей, які захищають існування Криму як українського півострова. Я не можу сказати людям, які живуть там, проукраїнським, щоб виїжджали з Криму”, - сказав Президент.

Як тільки вони залишать півострів, наголосив він, то на материку не буде об'єктивної інформації про стан справ там.

Зеленський запевнив, що неодноразово проводив зустрічі із нашими співвітчизниками, які вболівають за Крим та проживають там. “Тобто позицію з приводу води швидше вони формують, ніж ми формуємо. Бо вони точно знають, що можна робити, що не можна робити. Ми домовилися на Банковій, що вони підготують проблематичні питання, яка їм потрібна допомога, підготують, що ми повинні робити”, - додав Глава держави.

Як відомо, Північно-Кримський канал був побудований у 1961-1971 роках для забезпечення водою посушливих територій Херсонської області і Криму за допомогою побудованого в нижній течії Дніпра Каховського водосховища.

Завдяки Північно-Кримському каналу Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді. Після анексії Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів були припинені.



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