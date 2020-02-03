Естонія направить до Греції своїх прикордонників та патрульні катери

12:45 06.03.2020   Греция

Естонія готова відправити два патрульних катери та 20 прикордонників на допомогу Греції, яка зараз зіштовхнулась з новою хвилею сирійських біженців які прямують з Туреччини.

Про це повідомляє ERR, передає Український мілітарний портал.

Зараз в Греції вже перебуває один патрульний катер з Естонії з екіпажем із чотирьох осіб.

Європейське агентство з контролю зовнішніх кордонів Frontex вже направило у Грецію екстрену допомогу для посилення охорони кордону, воно також попросило країни учасники ЄС надати для цього прикордонників та оснащення.

Естонія за угодою Frontex має забезпечити резерв швидкого реагування у 18 прикордонників, тобто країна запропонувала надати допомогу Греції у більшому об’ємі ніж це передбачено.

Нагадаємо, що на минулих вихідних на грецькому кордоні зібралось тисячі мігрантів після того, як Туреччина заявила про відкриття для них кордону Європейського Союзу.

За даними грецької влади, в країну лише у неділю намагалось потрапити не менше 10 000 осіб.

Причиною масової хвилі потоку біженців стало відкриття кордону до Греції з боку Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав причиною відкриття кордону, що його країна більше не може справлятися з напливом біженців з Сирії, в які через дії уряду Асада відбувається ескалація громадянського протистояння.

Через це до Туреччини направилась нова хвиля біженців, до вже понад чотирьох мільйонів, що прибули сюди раніше.



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