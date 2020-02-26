Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов: Шмыгаль о поставках воды в оккупированный Крым
|12:15 06.03.2020
|Крым
Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов аннексированного Крыма, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня в Раде в ходе часа вопросов к правительству.
Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. И на этом мы ставим точку. Мы будем поставлять воду в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам для хозяйственных нужд и питья. Хоть цистернами, хоть канистрами – мы должны это обеспечить, это наша обязанность перед украинцами", – отметил Шмыгаль.
По его словам, речь о возобновлении промышленных поставок воды не идет.
Шмыгаль попросил не политизировать и не манипулировать вопросом поставок воды в аннексированный Крым.
5 марта в эфире программы "Право на владу" на "1+1" Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. После критики его заявления в соцсетях премьер сказал, что Киев сможет подавать воду в Крым только после его возвращения под контроль Украины.
Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.
В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения Крыма.
В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.
Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена восстанавливать подачу воды на полуостров до его деоккупации.
Ще на цю тему:
«Україна розглядає це питання як знаряддя шантажу»: - Аксенов про воду в окупований Крим
Воду з материкової України у Крим подавати не будемо — Президент
Окупанти Криму відреагували на заяву Шмигаля щодо постачання води
В оккупированном Крыму системы полива начали готовить к подаче воды
Голова МЗС: подача води в окупований Крим - це інструмент деокупації
В Крыму вводится дифференцированный тариф на воду
Крымские сети водоснабжения изношены на 75%
Оккупанты подсчитали сколько воды осталось в крымских водохранилищах