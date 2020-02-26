В оккупированном Крыму системы полива начали готовить к подаче воды
|12:01 06.03.2020
|Крым
В оккупированном Крыму подходит к концу подготовка мелиоративных систем к работе в 2020 году.
Об этом сообщает "Госкомводхоз" оккупированного Крыма, - передает Керчь.ФМ.
«Выполняется очистка межхозяйственных каналов, производится ремонт гидротехнических сооружений и гидропостов, насосно-силового оборудования и трубопроводов, которые обеспечат стабильную работу оросительных систем», - рассказал Игорь Вайль.
По его словам, очистка каналов закончена на 43%, площадь проведенных работ более 1,3 тысячи кубических метров. Кроме того, к работе подготовлено 216 километров трубопроводов, что составляет 71%, отремонтированы 120 насосов и на 52 станциях и 122 других гидротехнических сооружениях.
Параллельно ведется работа с аграриями по подписанию договоров на поставку воды для полива.
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