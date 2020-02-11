Антимонопольний комітет України дав дозвіл на концесію морського порту Херсон.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Уряду.

“Дозвіл АМКУ на концесію порту Херсон засвідчує готовність української держави до заходу стратегічних інвесторів. У випадку з кейсом „Рисоіл-Херсон“ нам вдалося продемонструвати, що проект концесії був підготовлений відповідно до найкращих міжнародних практик державно-приватного партнерства, а конкурс проведений чесно та прозоро...Україна готова пропонувати та реалізовувати перспективні концесійні проекти у галузі транспортної інфраструктури”, — сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Вказано, що переможець концесійного конкурсу в порту Херсон компанія ТОВ “Рисоіл-Херсон”, має інвестувати 215 млн грн.

“У кінці січня 2020 року до АМКУ надійшла заява на опосередковане набуття ТОВ „Рисоіл-Херсон“ контролю, шляхом одержання в концесію, над активами у вигляді єдиного майнового комплексу, що належать ДП „Херсонський Морський Торговельний Порт“ (міста Херсон, Україна) і ДП „Адміністрація морських портів України“ (місто Київ, Україна) та разом забезпечують здійснення господарської діяльності із надання стивідорних послуг у морському порту „Херсон“. Ураховуючи, що концесія не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, АМКУ надав дозвіл на заявлену концентрацію”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, на конкурс щодо передачі в концесію майна держпідприємства “Херсонський морський торговельний порт”, прийом заявок на який тривав з 8 жовтня і завершився 9 грудня 2019 року, подали заявки чотири великі інвестори.



Потім, 4 лютого суд зупинив передачу в концесію порт Херсон, а Мінінфраструктури планувало оскаржити рішення.



11 лютого, суд скасував призупинення концесії майна держпідприємства “Херсонський морський торговельний порт”.