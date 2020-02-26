Питання незаконної анексії Криму Росією зараз піднімається недостатньо інтенсивно, тому є необхідність у більш потужних платформах для виведення питання Криму на порядок денний.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу TRT, повідомляє Укрінформ.

"З паном Ердоганом ми мали дуже корисну розмову (під час останньої зустрічі в Києві - ред.) в контексті приділення недостатньої уваги проблемі Криму у рамках Нормандської зустрічі. Ми поговорили про необхідність у більш потужних платформах для виведення питання Криму на порядок денний, і він підтримав мене у цьому питанні. Тому я хочу бачити пана Ердогана за столом, коли йдеться про розв'язання цього питання", - сказав Зеленський.

Він також нагадав про останні перемовини у Нормандському форматі, які відбувалися в Парижі 9 грудня минулого року.

"Питання Криму найскладніше. Коли я брав участь у Нормандській зустрічі, то піднімав це питання, але там повелися так, ніби його немає, оскільки всі говорили про Донбас, про те, як зупинити війну. Криму там не було в жодній домовленості. Крим для нас дуже стратегічне питання. Тому ми не можемо говорити про територіальну цілісність України, не обговорюючи питання Криму", - наголосив Зеленський.

За його словами, існує намір інвестувати в інфраструктуру територій поблизу Криму, демонструвати кримчанам, що про них дбають.

3 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган приїздив з візитом в Україну, на зустрічах обговорювався весь спектр українсько-турецьких відносин, актуальних питань міжнародного порядку денного.