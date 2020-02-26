В оккупированном Крыму, на карантине из-за коронавируса, находятся 58 человек
|08:15 06.03.2020
|Крым
В оккупированном Российской Федерацией Крыму и Севастополе на карантине из-за коронавируса находятся 58 человек. По состоянию на 5 марта там не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Об этом рассказала специалист-эксперт оккупационного ведомства Роспотребнадзора Виктория Гудзь, передают крымские СМИ, сообщает ATR.
«Из них 92 человека уже сняты с наблюдения, 58 человек остаются под наблюдением», — добавила Гудзь.
Это люди, которые прибыли в оккупированный Крым из стран, где зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом.
Отметим, в Черновицкой области в четверг, 5 марта, еще двух граждан Украины госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.
Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал запрет на проведение массовых мероприятий в Украине из-за коронавируса.
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