В оккупированном Российской Федерацией Крыму и Севастополе на карантине из-за коронавируса находятся 58 человек. По состоянию на 5 марта там не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Об этом рассказала специалист-эксперт оккупационного ведомства Роспотребнадзора Виктория Гудзь, передают крымские СМИ, сообщает ATR.

«Из них 92 человека уже сняты с наблюдения, 58 человек остаются под наблюдением», — добавила Гудзь.

Это люди, которые прибыли в оккупированный Крым из стран, где зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом.

Отметим, в Черновицкой области в четверг, 5 марта, еще двух граждан Украины госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.

Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал запрет на проведение массовых мероприятий в Украине из-за коронавируса.