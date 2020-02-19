Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Крим - це Україна, там живуть наші громадяни, і їм не буде перекрито воду.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" у четвер ввечері, повідомляє УНІАН.

"Питання подавання води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму", - наголосив він.

Шмигаль підкреслив, що "неподача туди води призведе до гуманітарної катастрофи". "Там живуть українці, в Криму живуть українці. Ми не перекриємо воду для українців. Крапка. Крим - це Україна. Ми не збираємося подавати воду не в Україну, Крим - це Україна... Окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть", - наголосив голова уряду.

Згодом Шмигаль уточнив, що мав на увазі, коли говорив про відновлення постачання води в окупований Крим.

На своїй сторінці в Facebook голова уряду знову наголосив, що уряд не забуває про українців, які в Криму.

"Формат ток-шоу не найкращий, аби обговорювати складні питання. Наприклад, питання подачі води в Крим. В черговий раз хочу наголосити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо допомагати цим людям. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми піклуємося про них", - написав Шмигаль.

Прем'єр уточнив, що з технічних причин нині неможливо поділити "воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази". "Ця теза загубилася у галасі студії. Позиція залишається незмінною: ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупаціі півострова та повернення його до складу України", - наголосив голова уряду.





