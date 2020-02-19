Голова МЗС: подача води в окупований Крим - це інструмент деокупації

09:15 06.03.2020   Крым

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що подача води в окупований Крим - це інструмент деокупації.

Про це Кулеба сказав в програмі "Право на владу" в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє  УНІАН.

Зокрема, його запитали про те, чи подавати, чи не подавати воду в Крим.

"Питання подачі або подача води в Крим, в окупований Крим, - це інструмент деокупації", - наголосив Кулеба. Водночас, народний депутат від фракції "Голос" Юлія Клименко висловила думку, що "це навпаки - інструмент окупації". 

Своєю чергою, глава МЗС уточнив: "Ні. Я сказав... Можна надавати, можна не надавати, але це завжди має розглядатися як інструмент деокупації".

 



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