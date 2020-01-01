У Грузії зафіксовано вже 9 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

За інформацією керівника Національного центру з контролю за захворюваннями Аміріна Гамкрелідзе, останні п'ять фактів захворювання на коронавірус було виявлено у членів родини чоловіка, якому наявність вірусу було підтверджено сьогодні вранці.

Всі вони перебували в Італії, повідомляє Грузія Online, передає УНІАН.

"Деякі контакти з 44-річним чоловіком були позначені, як "можливі випадки". У них були взяті проби, і вони були переправлені на перевірку. П'ять проб виявилися позитивними. Це один кластер, тобто пов'язані один з одним випадки, сімейні випадки. Всі вони були в Італії і повернулися до Грузії", - заявив Гамкрелідзе.

Ще сьогодні вранці було заявлено про те, що в Грузії зафіксовано четвертий випадок зараження коронавірусом – це 44-річний чоловік, який повернувся в неділю з поїздки по Італії. Було заявлено, що, хоча чоловік перебував у самоізоляції вдома, епідеміологи перевірять близько 20 осіб, які контактували з ним у літаку і транспорті, а також членів родини.

У поміщеного у відділення Тбіліської інфекційної лікарні пацієнта температура вище за 38,5 градуса. У Грузії на даний час у карантині перебувають 162 людини, в стаціонарі під наглядом - 45.

Як повідомлялося раніше, 26 лютого в Грузії був підтверджений перший випадок зараження коронавірусом нового типу. Тоді захворів громадянин Грузії середніх років, який напередодні приїхав з Ірану.



