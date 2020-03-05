В Армянске зарегистрировано превышение нормы диоксида азота в воздухе

10:15 06.03.2020   Крым

По данным еженедельного мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, который проводит «крымский гидрометцентр», в Армянске зарегистрирован повышенный уровень содержания диоксида азота.

По данным наблюдений 2-х стационарных постов в г. Армянске   с 25 февраля по 02 марта 2020 года отмечен стандартный показатель оксида углерода равный 1, диоксида азота – 2, формальдегида — 1. Уровень загрязнения атмосферного воздуха города определялся как повышенный, передает Флот2017.

Диоксид азота – один из основных загрязнителей атмосферного воздуха, образующийся в процессе горения при высоких температурах, который влияет на развитие респираторных заболеваний.

Главный загрязнитель воздуха в г.Армянск — «Крымский Титан», крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Также предприятие  производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный купорос.

Отметим, что для составления характеристики специалисты использовали показатель качества воздуха «стандартный индекс»:

СИ — наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДКм.р., из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ в соответствии с таблицей



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