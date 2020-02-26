Оккупанты приступили к воплощению идеи создания в Крыму площадки для «общения» молодых сепаратистов из непризнанных республик и оккупированных территорий: Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Формат «общения» — «международный» молодёжный форум «Русские сердцем».

Об этом сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу «госсовета» Крыма, передает Флот2017.

В рамках форума пройдут симпозиум о роли и месте русского языка в поликультурном мире, а также научно-методический семинар для школьных учителей русского языка.