Крым станет площадкой для общения сепаратистов из непризнанных республик и оккупированных территорий

09:30 06.03.2020   Крым

Оккупанты приступили к воплощению идеи создания в Крыму площадки для «общения» молодых сепаратистов из непризнанных республик и оккупированных территорий: Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Формат «общения» — «международный» молодёжный форум «Русские сердцем».

Об этом сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу «госсовета» Крыма, передает Флот2017.

В рамках форума пройдут симпозиум о роли и месте русского языка в поликультурном мире, а также научно-методический семинар для школьных учителей русского языка.



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