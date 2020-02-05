Російська делегація на щотижневих засіданнях Постійної ради ОБСЄ постійно заявляє про дотримання принципів ОБСЄ, однак факти свідчать про протилежне.

На цьому наголосив повірений у справах місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Щотижня на цій Раді ми спостерігаємо різкий контраст між риторикою Росії, яка стверджує про дотримання принципів ОБСЄ, та фактами на місцях", - сказав американський дипломат.

За його словами, порушення Росією зобов’язань, взятих на себе у рамках ОБСЄ, відбувається як всередині країни, так і за кордоном.

"Спроби Росії ввести в оману, втім, не можуть приховати правду про розпочатий Росією конфлікт на сході України, зловживання в окупованому Росією Криму, мілітаризацію Росією Чорного моря, її кібератаки проти Грузії, як і не приховують її жорстокого поводження з мирними релігійними та етнічними меншинами всередині країни та за кордоном, а також неспроможність Росії провести достовірне розслідування вбивства російського політика та захисника демократії Бориса Нємцова", - заявив Каррі Кеміан.

Він підкреслив, що триваюча агресія російського уряду проти України підриває європейську безпеку загалом та закликав Москву "припинити кровопролиття в Україні та виконати свої Гельсінські зобов’язання".