"Тиша" і відведення військ: Ердоган і Путін домовилися щодо Ідлібу

08:30 06.03.2020   Турция

За результатами майже шестигодинних переговорів президентів Туреччини та РФ, які відбулися в Москві, було підписано додатковий протокол, за яким сьогодні опівночі буде запроваджено режим припинення вогню.

Документ було зачитано на спільній пресконференції за результатами зустрічі, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

"Припинити всі бойові дії по існуючій лінії зіткнення в зоні деескалації в Ідлібі з 00.01 6 березня 2020 року. Створити коридор безпеки шириною 6 км на північ і 6 км на південь від траси М4… 15 березня 2020 року розпочати спільне турецько-російське патрулювання по трасі М4", - йдеться у документі.

Як вказується в документі, конкретні параметри функціонування коридору безпеки узгоджуватимуться по лінії міністерств оборони протягом 7 днів. Патрулювання по трасі М4 буде вестися від населеного пункту Трумба - 2 км на захід від Сиракапу, до населеного пункту Айн Ель Хабр.

Також у протоколі, який є додатком до меморандуму про стабілізацію обстановки в зоні деескалації Ідліб від 17 вересня 2018 року, вказано, що "сирійський конфлікт не має військового шляху вирішення і повинен бути врегульований в результаті політичного процесу", "загроза цивільним особам і інфраструктурі не може бути виправдана будь-якими приводами".

Так само сторони зобов’язалися запобігати вимушеному переміщенню населення і сприяти безпечному й добровільному поверненню біженців та внутрішньо переміщених осіб у місця їхнього проживання в Сирії.

Як відомо, ситуація в провінції Ідліб укотре загострилася у ніч проти 28 лютого, коли сили режиму Асада атакували з повітря турецькі підрозділи, у результаті чого загинуло 33 військовослужбовці. Турецькі військові почали операцію "Весняний щит". У міноборони Туреччини заявили, що операція продовжуватиметься до повного знищення елементів, дії яких призвели до загибелі турецьких військових та мирних сирійців. На початку зустрічі президент РФ Володимир Путін заявив, що під час бомбардування в сирійській провінції Ідліб втрат зазнала не лише армія Туреччини, а й Сирія.



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