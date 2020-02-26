Президент про звільнення утримуваних: ми подали список з понад 200 прізвищ

08:45 06.03.2020   Крым

Українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього взаємного звільнення утримуваних осіб.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю турецькому телевізійному каналу “ТРТ”, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

“Ми передали в Мінську список з понад 200 осіб. Це дуже важливо. Ми дізналися імена цих людей, де вони перебувають. Ми не знаємо, коли та з яких регіонів ми повернемо цих людей, але ми, безумовно, прагнемо цього”, — сказав Глава держави.

Президент зазначив, що деякі люди, яких Україна хоче обміняти, могли вже померти.

“Деяких катували, ми не знаємо, хто там є. Але, на жаль, знаємо, що зможемо повернути лише тіла деяких з цих людей. У Мінській групі є люди, які працюють над усіма цими питаннями”, — сказав він.

Раніше Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що під час наступного обміну Україна планує забрати близько 200 осіб. Наразі є списки і вони постійно узгоджуються. 



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