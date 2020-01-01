Болгарское правительство выбрало судостроительную компанию Lürssen в качестве поставщика двух новых многоцелевых корветов для ВМС страны.

Как сообщает Jane's со ссылкой на министра обороны Болгарии Красимира Каракачанова, София предпочла немецкого производителя итальянской Fincantieri, пишет flotprom.

Официально названные "многофункциональными модульными патрульными кораблями", корветы нового поколения должны быть способны вести противолодочную борьбу, надводные боевые действия и обеспечивать противовоздушную оборону, а также участвовать в поисково-спасательных миссиях.

По данным Jane's, парламент Болгарии выделил на приобретение двух корветов 820 млн левов (463 млн долларов США).

Как заявил Красимир Каракачанов, переговоры с Lürssen о подписание контракта ориентировочно продолжатся до середины августа.

Военные Болгарии предприняли первую попытку закупки новых многоцелевых кораблей в 2018 году, но объявленный тогда тендер не заинтересовал ни одного потенциального подрядчика из-за слишком скромных финансовых условий. Конкурсные процедуры с улучшенным предложением возобновились весной 2019 года.

Технические характеристики будущих кораблей пока не уточняются. Они должны заменить корветы "Решителни" и "Бодри", полученные Болгарией в 1989 и 1992 годах из Советского Союза. Это малые противолодочные корабли проекта 12412, служившие в ВМФ СССР под наименованиями "МПК-46" и "МПК-124".