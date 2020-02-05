Антимонопольний комітет дозволив українсько-швейцарській ТОВ "Рисоіл Херсон" концесіонувати морський порт Херсон.

Про це повідомляє прес-служба комітету, пише Економічна правда.

"Сукупна частка учасників концентрації на ринку послуг з транспортного оброблення вантажів у морських портах у сегменті виконання стивідорних робіт становить близько 2 %.

Ураховуючи, що концесія не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, АМКУ надав дозвіл на заявлену концентрацію", - йдеться у повідомленні регулятора.

Українська ТОВ "Петро Ойл Енд Кемікалс" та швейцарська компанія "Risoil SA", які під конкурс об’єднались у ТОВ "Рисоіл Херсон" планують здійснити інвестиції у розмірі 215,73 млн грн.

"Рисоіл-Херсон" переміг в конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го року

Засновник компанії "Рісойл-Херсон" Шота Хаджишвілі заявив, що за п'ять років обсяги перевалки в порту будуть подвоєні, а відрахування до бюджету зростуть утричі.

У грудні 2019-го року мiнiстр iнфраструктури Владислав Криклiй заявив, що у 2020 роцi в урядi пiдготують до концесії порти "Маріуполь", "Бердянськ", "Чорноморськ" та частину Одеського порту.

27 лютого Антимонопольний комітет дозволив катарській компанії QTerminals концесіонувати морський порт Ольвія.

4 лютого Шостий апеляційний суд Києва зупинив дію наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця конкурсу на концесію Херсонського порту.

Міністерство інфраструктури успішно оскаржило рішення Шостого апеляційного суду м. Києва щодо блокування результатів концесійного конкурсу.

Концесія - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.