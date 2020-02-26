У МЗС викликали посла Норвегії через так звану "конференцію з питань Криму"
|19:15 05.03.2020
|Крым
Україна розглядає ініціативу щодо проведення наприкінці березня в Осло так званої "конференції щодо Криму", як чергову спробу РФ надати видимість легітимності незаконному анексуванню Автономнщї Республіки Крим.
З приводу цього заходу 4 березня, МЗС відвідав посол Норвегії. Про це йдеться у коментарі речниці МЗС України Катерини Зеленко, передає УНН.
"Розглядаємо ініціативу щодо проведення наприкінці березня в Осло так званої "конференції щодо Криму", як чергову спробу російської пропагандистської та дезінформаційної машини надати видимість легітимності своїм незаконним і засудженим усім цивілізованим світом намаганням анексувати Автономну Республіку Крим України", - зазначила речниця.
З її слів, Москва вже не вперше "вдається до послуг своїх апологетів, точка зору яких астрономічно далека від офіційної та є маргінальною у світовому, європейському та, у даному разі, норвезькому контексті".
"Таким чином, розглядаємо провокацію щодо так званої конференції, як намагання видати бажане за дійсне", - підкреслила Зеленко.
Вона нагадала також, що уряд Норвегії займає тверду позицію на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.
"Ця позиція послідовно підтверджується вищим політичним керівництвом Норвегії. Норвегія у повному обсязі приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, запроваджених у зв'язку з її агресією проти України. Цю позицію вкотре підтвердив посол Норвегії Уле Тер’є Хорпестад під час зустрічі 4 березня в МЗС України", - додала дипломат.
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