Україна розглядає ініціативу щодо проведення наприкінці березня в Осло так званої "конференції щодо Криму", як чергову спробу РФ надати видимість легітимності незаконному анексуванню Автономнщї Республіки Крим.

З приводу цього заходу 4 березня, МЗС відвідав посол Норвегії. Про це йдеться у коментарі речниці МЗС України Катерини Зеленко, передає УНН.

"Розглядаємо ініціативу щодо проведення наприкінці березня в Осло так званої "конференції щодо Криму", як чергову спробу російської пропагандистської та дезінформаційної машини надати видимість легітимності своїм незаконним і засудженим усім цивілізованим світом намаганням анексувати Автономну Республіку Крим України", - зазначила речниця.

З її слів, Москва вже не вперше "вдається до послуг своїх апологетів, точка зору яких астрономічно далека від офіційної та є маргінальною у світовому, європейському та, у даному разі, норвезькому контексті".

"Таким чином, розглядаємо провокацію щодо так званої конференції, як намагання видати бажане за дійсне", - підкреслила Зеленко.

Вона нагадала також, що уряд Норвегії займає тверду позицію на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ця позиція послідовно підтверджується вищим політичним керівництвом Норвегії. Норвегія у повному обсязі приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, запроваджених у зв'язку з її агресією проти України. Цю позицію вкотре підтвердив посол Норвегії Уле Тер’є Хорпестад під час зустрічі 4 березня в МЗС України", - додала дипломат.