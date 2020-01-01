Влада Туреччини прийняла рішення розмістити на кордоні з Грецією тисячу бійців спецназу поліції, щоб запобігати спробам повернення мігрантів, більшість з яких сирійці, на турецьку територію.

Про це в четвер заявив глава МВС республіки Сулейман Сойлу, який відвідав КПП на турецько-грецькому кордоні, пише УНН з посиланням на місцевий телеканал NTV.

“Вони (грецька сторона) знову намагалися виштовхнути до нас 4,9 тисяч осіб. Це одне з найбільш серйозних порушень. Ми розміщуємо на кордоні тисячу спецпризначенців, щоб запобігати такому. Вони будуть в повному оснащенні. На даний момент (через кордон ЄС) пройшли 137 тисяч чоловік тільки з боку провінції Едірне”, — сказав міністр в ефірі телеканалу NTV.

За його словами, “грецька влада забрехалася”, а в світі “ніхто не хоче заперечити проти подібних порушень прав людини”.

Глава МВС зазначив, що Туреччина “не перешкоджає мігрантам, які добровільно хочуть піти в Грецію”. У той же час, за його словами, Афіни застосовують зброю проти біженців, не бажаючи пропускати їх на свою територію і “намагаючись виштовхнути людей (з буферної зони) назад в Туреччину”. Міністр також додав, що були інциденти із закиданням грецькими силовиками на територію турецьких поліцейських пунктів на кордоні газових гранат.

Раніше, грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс сказав, що Греція діє в рамках міжнародного та європейського права. “Те, що відбувається на грецькому кордоні, є міжнародною політичною проблемою першорядної важливості”, — сказав прем’єр. “Греція показала, що може захищати свої права за допомогою зброї у вигляді законності і рішучості. Погрози Ердогана не пройшли”, — підкреслив глава уряду. “На жаль, Туреччина стала офіційним контрабандистом мігрантів”, — сказав Міцотакіса.