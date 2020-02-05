В Москве в четверг, 5 марта, начались переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина по ситуации в Идлибской зоне Сирии.

Глава российского государства в преддверии переговоров в узком формате выразил коллеге соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Идлибе, пишет Анадолу.

По словам Путина, гибель каждого человека - это трагедия.

«К сожалению, как я уже говорил вам в телефонном разговоре, никто, и в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их (турецких военных) нахождения. За это время и сирийская армия понесла серьезные потери. Необходимо обсудить все аспекты происходящего в Сирии с тем, чтобы развитие событий не навредило отношениям Турции и России», - сказал президент РФ.

Президент Турции, в свою очередь, выразил надежду на то, что итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, окажут позитивное воздействие на ситуацию в регионе и скажутся на позиции Анкары.

По его словам, российско-турецкие отношения находятся сегодня на самом высоком уровне.

«Связи между нашими странами вышли на качественно новую стадию, в том числе в сфере обороны и торговли. Рассчитываем на дальнейшее продвижение диалога. Конечно же, наша основная цель - укрепить диалог. Верю в то, что мы достигнем этого»,- сказал Эрдоган.