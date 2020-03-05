Российский разведывательный корабль прибыл к берегам Кубы

18:15 05.03.2020   Россия

Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» прибыл к берегам Кубы.

«Разведывательный корабль Северного флота „Виктор Леонов“ сейчас находится в порту Гаваны», — сообщили эксперты «Оперативной линии», передает ghall.com.

По их данным, до этого, «оценочно в первой декаде февраля, корабль находился на пополнении запасов у берегов островного государства Тринидад и Тобаго, расположенного в южной части Карибского моря, недалеко от побережья Венесуэлы.

Американские СМИ в декабре прошлого года писали о том, что корабль «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья США.

Речь шла о том, что российский разведчик не включают навигационные огни в условиях ограниченной видимости и не отвечают на запросы с проходящих в этом районе судов.

По данным CNN, корабль «Виктор Леонов» с 2015 года регулярно замечали у Восточного побережья США, в частности, в январе 2018 года и в марте 2017 года.

«Виктор Леонов» — средний разведывательный корабль проекта 864. Он оснащен оборудованием РЛС «Волга», НРЛС МР-212/201 «Вайгач-У». Из радиоэлектронного вооружения установлены «Профиль-М», «Ротор-С», «Прохлада», «Визир-М», «Октава», «Конус», «Символ», «Заря-1», МГ-349 «Рось-К», МГП-303. Точный состав бортового радиотехнического вооружения является закрытой информацией. На борту имеются переносной зенитный ракетный комплекс «Игла» и две зенитные артустановки АК-306М.



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