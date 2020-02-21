Ялтинський міський суд засудив представника релігійної організації "Свідків Єгови" до штрафу в розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність, пише Укрінформ.

"Сьогодні, 5 березня 2020 року, суддя Ялтинського міського суду Володимир Романенко визнав Артема Герасимова винним в організації діяльності екстремістської організації за частиною першою ст. 282.2 КК РФ і призначив йому покарання у вигляді штрафу розміром 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ", - йдеться в повідомленні.

За даними Кримської солідарності, обвинувачення просило для Герасимова 6,5 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Раніше, 3 березня 2020 року в Ялтинському міському суді проходив судовий процес, де обвинувачений виступив з останнім словом.

Як повідомлялося, 15 березня 2019 року слідчий УФСБ Росії по Республіці Крим і Севастополю порушив кримінальну справу стосовно Артема Герасимова за частиною 1 ст. 282.2 КК РФ. Під час обшуку співробітники ФСБ вилучили у чоловіка електронні пристрої та особисті записи. За словами самого Герасимова, за кілька місяців до цього обшуку силовики вже намагалися знайти що-небудь заборонене в будинку, але тоді їх візит залишився без будь-яких наслідків для нього.

За версією слідства, Герасимов спільно з іншими проводив богослужіння, що трактується як "організація діяльності екстремістської організації".

За даними правозахисного центру «Меморіал», щонайменше 204 віруючих свідків Єгови в Росії переслідується в кримінальному порядку за ст. 282.2 КК РФ ("Організація діяльності релігійної організації, щодо якої прийнято рішення про ліквідацію у зв'язку із здійсненням екстремістської діяльності", до 10 років позбавлення волі) після того, як їх регіональні організації і Управлінський центр свідків Єгови в Росії були заборонені і визнані екстремістськими.

Нині щонайменше 15 свідків Єгови перебувають під вартою і не менше 24 - під домашнім арештом. Крім цього відомо про як мінімум 163 свідків Єгови, щодо яких були обрані інші запобіжні заходи, або які відбувають покарання, не пов'язане з позбавленням волі.