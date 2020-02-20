По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 4 и 5 марта прошли следующие мероприятия:

1. Воздушный тактический десант мотострелкового соединения ЮВО выполнил специальные задачи в рамках двустороннего ротного тактического учения (РТУ) на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Подразделения совершили марш в район боевого применения в условиях огневых засад и действий диверсионно-разведывательных групп.

Осуществив высадку из вертолетов Ми-8АМТШ, передовая группа десанта захватила плацдарм, обеспечила высадку главных сил, выдвижение их на указанный рубеж, развертывание в боевой порядок с последующим уничтожением противника и захватом рубежа, удержанием его до подхода главных сил.

Кроме того, отработано взаимодействие тактического воздушного десанта с мотострелковыми взводами в ночное время в обстановке применения средств радиоэлектронного подавления и химического заражения местности.

В РТУ приняли участие около 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Мста-С».

2. Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8 АМТШ «Терминатор» ЮВО нанесли ракетный удар по мишеням на авиационном полигоне в Краснодарском крае в рамках подготовки к отборочному этапу конкурса профессионального мастерства «Авиадартс-2020».

Экипажи армейской авиации при помощи неуправляемых авиационных ракет и пушечного вооружения уничтожили цели, имитирующие колонну военной техники, группу самолетов на аэродроме и командный пункт условного противника.

Экипажи вертолетов поразили свыше 20 различных целей, выполнив пуски неуправляемых авиационных ракет и используя 30-мм авиационные пушки. При этом было израсходовано более 50 ракет и около 1000 снарядов.

При выполнении задачи летчики действовали на предельно малой высоте с использованием сложного рельефа местности.

В боевых стрельбах было задействовано порядка 10 экипажей армейской авиации ЮВО.

3. На специализированном авиационном полигоне ЮВО, дислоцированном в Ставропольском крае, экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 ликвидировали тактические ракетные комплексы условного противника, совершающие марш на стартовые позиции.

В ходе выполнения летно-тактических заданий летчики при помощи неуправляемых авиационных ракет и пушечного вооружения уничтожили мишени, имитирующие колонну условного противника, наблюдательные пункты и пункты управления огнем артиллерии.

На завершающем этапе штурмовики провели «зачистку» территории, выполнив парный заход на цели и практическое бомбометание.

Особое внимание было уделено аэронавигации, нанесению ударов по целям с заданными координатами, уходу из-под удара зенитных систем условных террористов.

В начале текущего года в авиационный полк штурмовой авиации ЮВО в Ставропольском крае поступили модернизированные штурмовики Су-25СМ3, которые позволяют летчику поражать наземные и воздушные цели из-за облаков, находясь на значительном удалении.

4. На горном полигоне Дарьял в Северной Осетии разведчики ЮВО в рамках тактико-специальных учений ликвидировали условного противника в горах.

Разведгруппы совершили поисковые действия на высоте более 2,5 тыс. м в районе горы Араухох. Окружив лагерь, разведчики успешно атаковали застигнутого врасплох условного противника. В результате налета удалось захватить пленного и документы с важной информацией. Учения проводились в условиях максимально приближенных к боевым – горные тропы и ущелья подвергались нападениям диверсионных групп противника, разведчикам необходимо было хорошо ориентироваться на местности и быстро принимать решения.

«Третья и четвертая неделя у нас контрольные занятия, которые проводятся как в составе взводов, так и в составе подразделений. Они включают в себя двухсуточные переходы, а также горное восхождение. В ходе всех занятий отрабатываются различные нормативы по предметам, которые военнослужащие прошли в течение первых двух недель», – рассказал старший помощник начальника учебного отделения майор Павел Камашев.

Учения продлятся до 15 марта с.г. и пройдут в два этапа. Первый этап включает в себя одиночную подготовку военнослужащих, а второй – комплексное обучение разведчиков с огневой, горной и тактико-специальной подготовкой.

К занятиям на горном полигоне привлечено около 300 разведчиков ЮВО.

5. На специализированном авиационном полигоне Южного военного округа в Ставропольском крае экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 ликвидировали тактические ракетные комплексы условного противника, совершающие марш на стартовые позиции.

В ходе выполнения летно-тактических заданий летчики с использованием неуправляемых авиационных ракет и пушечного вооружения уничтожили мишени, имитирующие колонну условного противника, наблюдательные пункты и пункты управления огнем артиллерии.

На завершающем этапе штурмовики провели «зачистку» территории, отработав парный заход на цели и выполнив практическое бомбометание.

Особое внимание было уделено аэронавигации, нанесению ударов по целям с заранее заданными координатами, уходу из-под удара зенитных систем условных террористов.

В начале текущего года в авиационный полк штурмовой авиации ЮВО в Ставропольском крае поступили модернизированные штурмовики Су-25СМ3, позволяющие летчику поражать наземные и воздушные цели из-за облаков, находясь на значительном удалении.

6. Разведчики мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, в рамках курса горной подготовки освоили тактику засадных действий и скрытного перемещения на горном учебно-тренировочном комплексе Дарьял в Северной Осетии.

В ходе занятий личный состав выполнил ряд задач по скрытному выдвижению в назначенные районы, ведению визуальной и технической разведки с использованием радиоэлектронных средств, организации засад, минированию подъездных путей и уничтожению пунктов управления условного противника.

Особое внимание уделялось использованию комплекса разведки, управления и связи «Стрелец». Данная система обеспечивает боевое управление, идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание, подготовку данных для эффективного применения вооружения.

Также военнослужащие сдали нормативы по скоростному передвижению на лыжах, ориентированию на местности, организовали и оборудовали огневые позиции при вынужденном длительном выжидании «противника» в зимних условиях.

В занятиях принимали участие около 100 военнослужащих ЮВО и было задействовано до 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

7. В 49-й общевойсковой армии Южного военного округа начался второй отборочный этап конкурса по полевой выучке военнослужащих войск связи «Уверенный прием», входящего в программу АрМИ-2020.

В рамках конкурса военнослужащие-связисты на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае выполнят задачи, направленные на повышение уровня профессиональной подготовки, совершенствование слаживания подразделений и проверку боевых возможностей современных перспективных образцов техники связи в условиях, максимально приближенным к боевым.

Часть конкурсных заданий специалисты войск связи ЮВО выполнят в средствах индивидуальной защиты при полной имитации применения условным противником химического оружия.

Более 200 военных связистов из Абхазии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края выполнят задачи на пунктах управления связи, антенных модулях и командно-штабных машинах, радиорелейных станциях, антенных модулях, станциях спутниковой связи, мобильных комплексах связи «Редут-2УС»

8. С экипажами авиационного полка ЮВО в Волгоградской области стартовало летное тактическое учение (ЛТУ) с привлечением бомбардировочной авиации.

В ходе практического этапа ЛТУ экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М уничтожат групповые наземные цели, имитирующие легкую бронетехнику условного противника, а также выполнят боевые вылеты с пусками неуправляемых авиационных ракет.

ЛТУ проводится для совершенствования летной натренированности экипажей бомбардировщиков и разведчиков авиации при совместном выполнении летных заданий.

В учении задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационной части, а также специалисты тылового обеспечения и связи ЮВО.

9. В Южном военном округе в рамках АрМИ-2020 пройдут окружные этапы конкурсов по полевой выучке среди подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты «Безопасная среда», «Безопасный район», «Специалист ТДА» и «Белое солнце». В ходе отборочных состязаний специалисты РХБЗ проводят учения по противодействию массовым вирусным атакам.

За право представлять свои объединения на окружном этапе соревнуются более 400 специалистов РХБ защиты ЮВО. Экипажи и расчеты преодолевают маршрут, оборудованный площадками для отбора проб условно зараженного грунта, выполняют поиск источников заражения на местности, определяют состав отравляющих веществ в воздухе и проводят дезактивацию помещений и техники.

В конкурсе принимают участие более 100 экипажей и расчетов РХБ защиты ЮВО, в состязаниях задействовано около 200 единиц военной и специальной техники.

10. Минометчики мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Дагестане приступили к скоростной стрельбе в ходе лагерного сбора на полигоне Дальний.

В течение месяца более 200 военнослужащих минометных подразделений освоят навыки скоростного уничтожения целей условного противника, удаленных на расстояние от 800 до 1,5 тыс. м в дневное и ночное время суток.

В горно-лесистой местности военнослужащие из минометов «Сани» 120-мм калибра поразят цели, имитирующие легкобронированную технику, живую силу, огневые точки условного противника. Стрельбы будут проводится с твердого грунта без предварительной подготовки огневых позиций.

Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов обеспечат корректировку наведения минометов для точного уничтожения целей условного противника в горной местности.

Всего в лагерном сборе на Северном Кавказе принимает участие более 4 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники 58-й армии ЮВО. Лагерный сбор артиллеристов продлится до 27 марта.