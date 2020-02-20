Снайперы российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, действуя в парах, уничтожили цели условного противника на полигоне Алагяз в рамках двустороннего ротного тактического учения.

В составе снайперских пар военнослужащие выполнили разведку целей, ведение огня из снайперских винтовок на дальности до 2000 метров с открытым и оптическим прицелом, а также корректирование огня с применением приборов наблюдения и прицеливания, пишет пресс-служба Минобороны России.

Также военнослужащие преодолели зараженные участки местности, применяя индивидуальные средства РХБ защиты, оказали первую медицинскую помощь условно раненным военнослужащим.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 4 февраля по 10 марта. В них принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.

На полигоне Камхуд российской военной базы в Армении завершились состязания по практической стрельбе из стрелкового оружия среди женщин-военнослужащих.

Девушки поразили цели из пистолета Макарова (ПМ) и автомата Калашникова (АК-74) со сменой огневых позиций, положения прицеливания, на открытых площадках и из-за укрытий.

В соревнованиях принимали участие около 50 военнослужащих женщин, проходящих службу по контракту в Ереванском и Гюмрийском гарнизонах.

Военнослужащие, показавшие лучшие результаты в стрельбе, будут поощрены и награждены командованием соединения ЮВО в Международный женский день.

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы ЮВО дислоцированной в Армении, в рамках двустороннего ротного тактического учения совершили 30 км марш-бросок на горный полигон Алагяз.

Военнослужащие преодолели водные преграды в одиночном порядке и в составе групп над водой по навесным системам, бревну, вброд с шестом и вплавь по перилам, используя знания топографической классификации рек и технику преодоления препятствий в полной экипировке и со штатным оружием.

В ходе марша разведчики преодолели скальные участки местности, провели захват «языка» в тылу условного противника.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 4 февраля по 10 марта. В них принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.