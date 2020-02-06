Будущие офицеры морской пехоты проходят усиленную подготовку на полигоне
|20:45 05.03.2020
|Одесса
Курсанты выпускного курса факультета специалистов десантно-штурмовых войск по специальности «Управление действиями подразделений морской пехоты» Военной академии (г. Одесса) проходят усиленную подготовку накануне выпуска.
Практический курс подготовки стартовал по решению начальника Генштаба — Главнокомандующего ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба командования морской пехоты ВМС ВСУ, пишет flot2017.
Командующий морской пехоты генерал-лейтенант Юрий Содоль провел для будущих офицеров лекцию о порядке организации боевой подготовки в подразделении.
«Я бы очень хотел, чтобы вы получили максимум знаний и навыков, ведь время пройдет очень быстро, вы не успеете даже оправиться после выпуска, как будете на младших офицерских должностях выполнять задачи в районе проведения ООС. Поэтому то, чему вы научитесь здесь, поможет вам более комфортно адаптироваться к службе именно в боевых условиях», — обратился к слушателям курса генерал-лейтенант Юрий Содоль.
После теоретических занятий начнется работа в поле по освоению методики проведения занятий по огневой подготовке, вождению автомобильной и бронированной техники.
В рамках тактической подготовки пройдут практические занятия по управлению действиями взвода морской пехоты в различных видах боя.
В ходе выполнения программы курса обучения курсанты освоят алгоритм наведения авиации на наземные цели, основы контрснайперской борьбы, организацию взаимодействия между подразделениями морской пехоты и расчетами БПЛА в условиях ограниченной видимости, а также корректировку артиллерийского огня в ходе боя.
Курсанты также пройдут занятия по морской десантной подготовке, в ходе которых отработают организацию загрузки боевой техники и выгрузки из СДК «Юрий Олефиренко», действия взвода в наступлении во время высадки морского десанта, а также вместе с экипажем СДК проведут тренировки по борьбе за живучесть корабля.
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