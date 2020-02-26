Водолазы подняли со дна бухты Севастополя торпедный катер времен войны
|20:00 05.03.2020
|Севастополь
Торпедный катер «Г-5», затонувший во время Второй мировой войны, поднят со дна Карантинной бухты в оккупированном Севастополе.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота сообщил «Новый Севастополь».
«Водолазным специалистам удалось поднять с морского дна корпус катера, сохранившийся целостным, несмотря на длительное пребывание в морской воде», – сообщили в ЧФ.
Катер был обнаружен на выходе из бухты. В 1941-1942 годах там базировалась бригада торпедных катеров ЧФ.
Специальная комиссия изучит обстоятельства гибели катера, состояние корпуса и возможность его использования в качестве музейного объекта. Работы по подъёму выполняли экипажи судов из состава аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота.
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