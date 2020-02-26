Торпедный катер «Г-5», затонувший во время Второй мировой войны, поднят со дна Карантинной бухты в оккупированном Севастополе.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота сообщил «Новый Севастополь».

«Водолазным специалистам удалось поднять с морского дна корпус катера, сохранившийся целостным, несмотря на длительное пребывание в морской воде», – сообщили в ЧФ.

Катер был обнаружен на выходе из бухты. В 1941-1942 годах там базировалась бригада торпедных катеров ЧФ.

Специальная комиссия изучит обстоятельства гибели катера, состояние корпуса и возможность его использования в качестве музейного объекта. Работы по подъёму выполняли экипажи судов из состава аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота.