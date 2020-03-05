Движение грунта под дорогой на Ай-Петри в районе оползня в Бахчисарайском районе усилилось с наступлением теплой погоды.

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Крымавтодор», пишет Крыминформ.

«Из-за таяния снега в горах может усилиться движение грунта на данном участке. Желающие попасть на Ай-Петри организовали стихийный проезд, минуя бетонные ограждения и запрещающие знаки. При интенсивном транспортном движении на данном участке также может произойти обвал», – сообщили в пресс-службе.

Дорога, ведущая на Ай-Петри со стороны села Соколиное Бахчисарайского района, пострадала от оползня в начале февраля. Из-за движения грунта обрушилась часть подпорной стенки и частично разрушилось дорожное полотно.

В настоящее время проезд на Ай-Петри возможен только со стороны Ялты. Движение по дороге из Бахчисарайского района является небезопасным.





Фото: Крымавтодор