Разрушение дороги на Ай-Петри усилилось с приходом тепла / Фото

19:40 05.03.2020   Крым

Движение грунта под дорогой на Ай-Петри в районе оползня в Бахчисарайском районе усилилось с наступлением теплой погоды. 

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Крымавтодор», пишет Крыминформ.

«Из-за таяния снега в горах может усилиться движение грунта на данном участке. Желающие попасть на Ай-Петри организовали стихийный проезд, минуя бетонные ограждения и запрещающие знаки. При интенсивном транспортном движении на данном участке также может произойти обвал», – сообщили в пресс-службе.

Дорога, ведущая на Ай-Петри со стороны села Соколиное Бахчисарайского района, пострадала от оползня в начале февраля. Из-за движения грунта обрушилась часть подпорной стенки и частично разрушилось дорожное полотно.

В настоящее время проезд на Ай-Петри возможен только со стороны Ялты. Движение по дороге из Бахчисарайского района является небезопасным.

Фото: Крымавтодор



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