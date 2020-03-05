Разрушение дороги на Ай-Петри усилилось с приходом тепла / Фото
|19:40 05.03.2020
|Крым
Движение грунта под дорогой на Ай-Петри в районе оползня в Бахчисарайском районе усилилось с наступлением теплой погоды.
Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Крымавтодор», пишет Крыминформ.
«Из-за таяния снега в горах может усилиться движение грунта на данном участке. Желающие попасть на Ай-Петри организовали стихийный проезд, минуя бетонные ограждения и запрещающие знаки. При интенсивном транспортном движении на данном участке также может произойти обвал», – сообщили в пресс-службе.
Дорога, ведущая на Ай-Петри со стороны села Соколиное Бахчисарайского района, пострадала от оползня в начале февраля. Из-за движения грунта обрушилась часть подпорной стенки и частично разрушилось дорожное полотно.
В настоящее время проезд на Ай-Петри возможен только со стороны Ялты. Движение по дороге из Бахчисарайского района является небезопасным.
Фото: Крымавтодор
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