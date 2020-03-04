Борт Москва–Дубай вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности
|19:00 05.03.2020
|Россия
Пассажирский самолет, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Дубай, вернулся в воздушную гавань из-за срабатывания на борту датчика неисправности.
Об этом сообщил источник «РИА Новости» в четверг, 5 марта.
Лайнер А330 успешно совершил посадку, при приземлении никто не пострадал.
В воздухе самолет пробыл около 40 минут. О какой именно неисправности был подан сигнал, не сообщается. Авиакомпания также не уточняется.
Накануне, 4 марта, самолет авиакомпании S7, направлявшийся в Москву, вернулся в Новосибирск из-за датчика технической неисправности.
Так, пассажирский самолет, направлявшийся из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика технической неисправности. Об этом 4 марта сообщил старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.
По словам Горбуновой, пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 вылетел в 6:40 по местному времени (3:40 по мск) из аэропорта Толмачево. На борту находились 96 пассажиров и шесть членов экипажа.
Однако после сигнала одного из приборов на борту самолета о неисправности командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт отправления. В 7:42 (4:42 по мск) самолет благополучно приземлился, отметила Горбунова, а спустя полтора часа пассажиров отправили в Москву резервным бортом.
По факту происшествия Новосибирская транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Ще на цю тему:
В самолете из Петербурга, севшем в Симферополе, ищут бомбу
Впав російський МіГ-29К ВМС Індії
В России при взлете загорелся штурмовик Су-25
В России опять авария с самолетом Sukhoi Superjet
В России второй за сутки вертолет совершил жесткую посадку
В РФ у самолета Ил-76 в полете отказал двигатель
В России бомбардировщик совершил аварийную посадку / Обновлено
Пілот пасажирського рейсу «Аерофлоту» помер під час польоту