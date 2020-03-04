Борт Москва–Дубай вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

19:00 05.03.2020   Россия

Пассажирский самолет, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Дубай, вернулся в воздушную гавань из-за срабатывания на борту датчика неисправности. 

Об этом сообщил источник «РИА Новости» в четверг, 5 марта.

Лайнер А330 успешно совершил посадку, при приземлении никто не пострадал.

В воздухе самолет пробыл около 40 минут. О какой именно неисправности был подан сигнал, не сообщается. Авиакомпания также не уточняется.

Накануне, 4 марта, самолет авиакомпании S7, направлявшийся в Москву, вернулся в Новосибирск из-за датчика технической неисправности.

Так, пассажирский самолет, направлявшийся из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика технической неисправности. Об этом 4 марта сообщил старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

По словам Горбуновой, пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 вылетел в 6:40 по местному времени (3:40 по мск) из аэропорта Толмачево. На борту находились 96 пассажиров и шесть членов экипажа.

Однако после сигнала одного из приборов на борту самолета о неисправности командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт отправления. В 7:42 (4:42 по мск) самолет благополучно приземлился, отметила Горбунова, а спустя полтора часа пассажиров отправили в Москву резервным бортом.

По факту происшествия Новосибирская транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.



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