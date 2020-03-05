В самолете из Петербурга, севшем в Симферополе, ищут бомбу
|11:47 05.03.2020
|Крым
В оккупированном Крыму приземлился авиарейс Петербург-Симферополь, на борту которого, согласно анонимному сообщению в адрес аэропорта "Пулково", находится бомба.
Об этом рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе аэропорта Симферополя.
"Самолет, который совершал рейс Санкт-Петербург – Симферополь, штатно приземлился в аэропорту прибытия. В отношении самолета и пассажиров будут проведены дополнительные мероприятия, связанные с безопасностью", – говорится в сообщении.
На территории аэропорта работают саперы.
Авиакомпания "Россия" получила сообщение о минировании авиарейса "Петербург-Симферополь", который вылетел из северной столицы 5 марта в 8:30.
"В адрес аэропорта Пулково было направлено анонимное письмо об угрозе безопасности полета рейса Санкт-Петербург - Симферополь", - цитирует агентство собеседника. После получения сообщения планировалось совершить экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, однако авиакомпания приняла решение о посадке в аэропорту назначения и проведении проверочных мероприятий.
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