Мариупольский порт с начала года перевалил максимальный объем импортных грузов за 5 лет

18:40 05.03.2020   Украина

С начала 2020 года ГП "Мариупольский морской торговый порт" обработало 149 тысяч тонн импортных грузов.

Как пишет ЦТС со ссылкой на информацию госпредприятия, это самый большой объем импортных грузов за аналогичные периоды (январь-февраль), начиная с 2016 года. Отмечается, что увеличению перевалки импортных грузов в том числе поспособствовали и благоприятные погодные условия.

Из 149 тысяч тонн импортных грузов 66,3 тысячи составила перевалка угля. Вчера, 4 марта, в порту приступили к разгрузке очередного судна - Federal Barents - с 20 тыс тонн импортного угля.

Для примера, за первые два месяца 2019 года, когда импорт составил 101 тыс тонн, уголь не переваливался. Основной импортный грузопоток составляли тогда строительные грузы.

В конце января терминал "УкрТрансАгро", работающий в Мариупольском морском порту, впервые за время своей работы принял судно с импортным грузом. Судно доставило минудобрения из Болгарии.



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