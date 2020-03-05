Судостроительный завод компании "Нибулон" спустил на воду второе несамоходное судно-площадку открытого типа проекта В1500.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ООО СП "Нибулон".

"Судно предназначено для эксплуатации в морских районах, а также на внутренних водных путях Украины и способно образовывать баржа-буксирные составы: буксир и одно несамоходное судно, буксир и два несамоходных судна, расположенных последовательно или параллельно, буксир и четыре несамоходных судна, расположенных по схеме 2+2", - отметил ведущий специалист по безопасности судоходства компании "Нибулон" Дмитрий Майстренко.

По словам Майстренко, использование несамоходных судов этого проекта повысит объемы речных перевозок и перевалки.

Всего предприятие планирует построить четыре таких судна, и к середине 2020 года все они будут работать на украинских реках.

В компании отмечают, что спуск несамоходного судна проходил в рабочей обстановке, поскольку на данном этапе на территории верфи активно продолжается строительство флота - судостроители работают еще над пятью судостроительными заказами.

Напомним, проект В1500 - это несамоходные суда-площадки открытого типа грузовместимостью 1500 тонн и площадью грузовой палубы 835 кв. м, которые предназначены для перевозки контейнеров, генеральных и навалочных грузов, в том числе песка, гравия, удобрений, пакетированных грузов, леса и лесоматериалов.

Фото: Нибулон