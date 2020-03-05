"Нибулон" спустил на воду вторую баржу для перевозки контейнеров и генеральных грузов / Фото

18:20 05.03.2020   Украина

Судостроительный завод компании "Нибулон" спустил на воду второе несамоходное судно-площадку открытого типа проекта В1500. 

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ООО СП "Нибулон".

"Судно предназначено для эксплуатации в морских районах, а также на внутренних водных путях Украины и способно образовывать баржа-буксирные составы: буксир и одно несамоходное судно, буксир и два несамоходных судна, расположенных последовательно или параллельно, буксир и четыре несамоходных судна, расположенных по схеме 2+2", - отметил ведущий специалист по безопасности судоходства компании "Нибулон" Дмитрий Майстренко.

По словам Майстренко, использование несамоходных судов этого проекта повысит объемы речных перевозок и перевалки.

Всего предприятие планирует построить четыре таких судна, и к середине 2020 года все они будут работать на украинских реках.

В компании отмечают, что спуск несамоходного судна проходил в рабочей обстановке, поскольку на данном этапе на территории верфи активно продолжается строительство флота - судостроители работают еще над пятью судостроительными заказами.

Напомним, проект В1500 - это несамоходные суда-площадки открытого типа грузовместимостью 1500 тонн и площадью грузовой палубы 835 кв. м, которые предназначены для перевозки контейнеров, генеральных и навалочных грузов, в том числе песка, гравия, удобрений, пакетированных грузов, леса и лесоматериалов.

Фото: Нибулон



Ще на цю тему:

11:40 05.03.2020
Миколаївські конструктори беруть участь у проєктування поромів для Канади
16:00 26.02.2020
В "Нибулоне" рассказали о судах, которые строят на своем заводе / Фото
11:40 24.02.2020
На “Нібулоні” готують до спуску друге судно-майданчик відкритого типу
10:01 21.02.2020
У Миколаєві на воду спустили десантний катер «Сватове»
11:20 18.02.2020
Миколаївські судноремонтники прийняли в роботу чергове судно
15:41 30.01.2020
Судоверфь Одесского порта отремонтировала научно-исследовательское судно
12:20 29.01.2020
На Херсонской верфи SMG спустили на воду третий танкер для нидерландской Vekа / Фото
16:45 21.01.2020
Танкер, построенный в Херсоне, приступил к перевозкам между портами Бельгии / Фото
16:01 20.01.2020
Инвестор судостроительного завода "Океан" Капацына обжаловал в суде арест предприятия, наложенный по инициативе ОГПУ
10:30 17.01.2020
Миколаївський «Океан» визнали найкращим підприємством для розгортання виробництва французьких патрульних катерів
10:00 17.01.2020
У Херсоні завершують будівництво третього танкера для Нідерландів
13:15 14.01.2020
Прокуратура домоглася арешту майна суднобудівного заводу Океан
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:00 05.03.2020
В рамках учений ВС Азербайджана проведена передислокация войск / Видео
16:41 04.03.2020
Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса
18:40 03.03.2020
Азербайджан отправит танкер с нефтью для Беларуси
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 04.03.2020
Від ЄС вимагають евакуювати з грецьких островів дітей-біженців
14:43 04.03.2020
Евросоюз выделит Греции €700 млн для преодоления миграционного кризиса
09:45 04.03.2020
Прем'єр Греції: Туреччина офіційний контрабандист мігрантів
18:00 03.03.2020
Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:00 05.03.2020
Сепаратистское руководство Абхазии недовольно российскими СМИ
20:00 03.03.2020
Новая грузинская бронемашина пойдет на экспорт
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:20 05.03.2020
Молдова: Партия Додона начала переговоры о коалиции с проевропейской политсилой
20:45 03.03.2020
Молдовські ветерани після штурму уряду: "Битву виграли, та війна триває"
13:20 03.03.2020
В Молдове начинает работу новая авиакомпания HiSky
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
Всі новини країни
Россия Россия
19:00 05.03.2020
Борт Москва–Дубай вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности
18:15 05.03.2020
Российский разведывательный корабль прибыл к берегам Кубы
17:20 05.03.2020
Российская подлодка "Краснодар" в апреле завершит вахту в Средиземном море
15:40 05.03.2020
Пентагон звинуватив Росію в порушенні Угоди про «відкрите небо»
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:45 04.03.2020
Контрабандисти намагалися перемістити до Румунії понад 3,5 тис. медичних масок
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
Всі новини країни
Турция Турция
17:15 05.03.2020
Ситуація на грецько-турецькому кордоні: Анкара направить тисячу спецпризначенців на кордон
16:15 05.03.2020
Лидеры Турции и России обсуждают в Москве ситуацию в Идлибе
13:30 05.03.2020
ЄС: Спроби Туреччини використати біженців з політичною метою є неприйнятними / Резолюція
10:20 05.03.2020
Турция: Реализация проекта АЭС Аккую продолжается в соответствии с планом
Всі новини країни
Украина Украина
19:15 05.03.2020
У МЗС викликали посла Норвегії через так звану "конференцію з питань Криму"
18:40 05.03.2020
Мариупольский порт с начала года перевалил максимальный объем импортных грузов за 5 лет
18:20 05.03.2020
"Нибулон" спустил на воду вторую баржу для перевозки контейнеров и генеральных грузов / Фото
18:00 05.03.2020
Морська охорона купує ЗІП для генератора корабля «Онікс» / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд