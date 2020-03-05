"Нибулон" спустил на воду вторую баржу для перевозки контейнеров и генеральных грузов / Фото
|18:20 05.03.2020
|Украина
Судостроительный завод компании "Нибулон" спустил на воду второе несамоходное судно-площадку открытого типа проекта В1500.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ООО СП "Нибулон".
"Судно предназначено для эксплуатации в морских районах, а также на внутренних водных путях Украины и способно образовывать баржа-буксирные составы: буксир и одно несамоходное судно, буксир и два несамоходных судна, расположенных последовательно или параллельно, буксир и четыре несамоходных судна, расположенных по схеме 2+2", - отметил ведущий специалист по безопасности судоходства компании "Нибулон" Дмитрий Майстренко.
По словам Майстренко, использование несамоходных судов этого проекта повысит объемы речных перевозок и перевалки.
Всего предприятие планирует построить четыре таких судна, и к середине 2020 года все они будут работать на украинских реках.
В компании отмечают, что спуск несамоходного судна проходил в рабочей обстановке, поскольку на данном этапе на территории верфи активно продолжается строительство флота - судостроители работают еще над пятью судостроительными заказами.
Напомним, проект В1500 - это несамоходные суда-площадки открытого типа грузовместимостью 1500 тонн и площадью грузовой палубы 835 кв. м, которые предназначены для перевозки контейнеров, генеральных и навалочных грузов, в том числе песка, гравия, удобрений, пакетированных грузов, леса и лесоматериалов.
Фото: Нибулон
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