Морська охорона купує ЗІП для генератора корабля «Онікс» / Фото

18:00 05.03.2020   Украина

Морська охорона Державної прикордонної служби України, в особі військової частини 1427, купує змінно-запасні частини для генератора корабля «Онікс».

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Тендер на відповідні запчастини для генератора Sole diesel 35 GT було оголошено у системі публічних закупівель Prozorro на загальну суму у 122 772 гривень.

Список та кількість змінно-запасних частин до дизель-генератора, які має придбати 23 загін морської охорони:

Фільтр мастила – 24 штуки
Вкладиш фільтра сепаратора палива – 12 штук
Фільтр паливний – 12 штук
Фільтр повітряний – 12 штук
Анод системи охолодження – 4 штуки
Крильчатка насосу охолодження – 4 штуки
Прокладка насосу – 4 штуки
Сальник – 4 штуки
Сальникове ущільнення – 4 штуки
Кільце кругле 15х2 – 4 штуки
Прокладка помпи – 4 штуки
Ущільнення – 4 штуки
Пас приводу генератора – 6 штук.

Минулого року корабель морської охорони спеціального забезпечення «Онікс» (BG 59) (трофейне риболовецьке судно) Маріупольського загону морської охорони завершив доковий ремонт.

В ході ремонту на кораблі було проведено абразивно-струменеве очищення корпусу корабля (підводної частини, верхньої та головної палуби), заміна ушкоджених ділянок та фарбування.

Було дефектовано та відремонтовано валолінію, гребний гвинт, дейдвудний пристрій, рульового пристрою, кінгстоуну, тощо.

Також відомо, що корабель було дообладнано ехолотом GARMIN EchoMap plus 62cv, в останні тижні 2019 року Маріупольських загін Морської охорони уклав відповідний договір.

Ехолот призначений для виявлення та ідентифікації оператором підводного об’єкту поблизу корабля, визначення рельєфу дна на максимальній глибині у 660 метрів.

Корабель «Онікс» (BG 59) був збудований за кордоном як риболовецьке судно. На початку 2010 року шхуну із шістьма рибалками затримали прикордонники за незаконний вилов риби у Чорному морі.

Рішенням суду судно конфіскували на користь держави, а у серпні того ж року його передали Морській охороні Держприкордонслужби України, саме до Керченського загону морської охорони, силами якого був затриманий. Він отримав статус корабля 3 рангу та ім’я «Онікс».

Окрім «Онікса» в складі Морської охорон ДПСУ є також інше трофейне риболовецьке судно – «Аметист» (BG-58).

Корабель «Онікс» (BG 59) під час докування Фото: ДПСУ



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