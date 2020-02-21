Первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа "Раптор" в составе трех человек сформирован на Черноморском флоте страны-агрессора.

Как сообщили в среду, 4 марта, в пресс-службе Минобороны РФ, женщин-военнослужащих направили в Объединенный учебный центр ВМФ в Петербурге, где они должны до 27 апреля полностью пройти подготовку, пишет Военное.РФ.

По словам главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, в Объединенном центре экипаж освоит технические средства катера, включая энергетическую установку, радиотехническое вооружение, системы связи и навигации, отработает навыки управления катером. Обучение пройдет в том числе на учебно-тренажерных комплексах центра.

"Буквально в ближайшие дни экипаж начнет плановые тренировки по борьбе за живучесть, включающие в себя борьбу с водой и огнем, а также посадку на спасательный плотик", – рассказал Николай Евменов.

После завершения подготовки экипаж возвратится на Черноморский флот оккупантов, где приступит к выполнению своих обязанностей.

Катера "Раптор" проекта 03160 считаются самыми быстрыми в составе ВМФ России – они способны развить скорость до 50 узлов. "Рапторы" предназначены для патрулирования прибрежной зоны, поиска диверсантов, высадки и поддержки огнем подразделений спецназначения.

Катера проекта 03160 могут оперативно доставить подразделение морской пехоты численностью до 20 человек в назначенный район на расстояние до 100 морских миль от пункта базирования. Кроме того, "Рапторы" подходят для проведения поисково-спасательных операций и для обеспечения безопасности кораблей и судов на открытых и незащищенных рейдах.

"Рапторы" обладают мощным для своего класса вооружением – дистанционным боевым модулем "Управа-Корд" калибра 14,5 мм и двумя 7,62-мм пулеметами "Печенег". Броня катера способна выдержать обстрел из автоматов АКМ калибра 7,62 мм.

Раптор. Фото: СЗ Пелла