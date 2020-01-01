Подводная лодка Черноморского флота России "Краснодар" проекта 636.3 (шифр "Варшавянка") в апреле завершит выполнять задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Как сообщает Военное.РФ об этом сообшил ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

После этого субмарина отправится на одно из предприятий Северо-Запада России для ремонта.

В январе этого года однотипная с "Краснодаром" подлодка "Старый Оскол" прибыла на Кронштадтский морской завод, где начался ее ремонт.

О предстоящем плановом ремонте "Краснодара" и "Старого Оскола" источники сообщали еще осенью 2019 года. Обе подлодки присоединились к составу постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море в апреле 2019-го.

"Краснодар" – четвертая подлодка в серии из шести ДЭПЛ проекта 636.3, построенных на "Адмиралтейских верфях" для Черноморского флота. Пополнила состав ВМФ в ноябре 2015 года.

Подводные лодки проекта 636.3 разработаны для борьбы с субмаринами и надводными кораблями противника, а также для обороны военно-морских баз, морских и прибрежных коммуникаций.

Длина субмарины составляет 73 метра, ширина – 10 метров, надводное водоизмещение – 2350 тонн. Рабочая глубина погружения – 240 метров (предельная – 300 метров). Скорость подводного хода – 20 узлов, автономность – 45 суток, дальность плавания – 7500 миль. Экипаж – 52 человека. "Варшавянка" вооружена шестью 533-мм торпедными аппаратами, минами и ударными ракетными комплексами "Калибр".