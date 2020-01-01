В Азербайджане прощшли широкомасштабные командно-штабные учения.

В соответствии с решением, принятым в ходе учений, войска и пункты управления были передислоцированы в районы оперативного предназначения, фронтовая и армейская авиация переведена на резервные аэродромы, ракетные и артиллерийские войска выведены на резервные огневые и стартовые позиции.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает 5 марта пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.