В рамках учений ВС Азербайджана проведена передислокация войск / Видео
|17:00 05.03.2020
|Азербайджан
В Азербайджане прощшли широкомасштабные командно-штабные учения.
В соответствии с решением, принятым в ходе учений, войска и пункты управления были передислоцированы в районы оперативного предназначения, фронтовая и армейская авиация переведена на резервные аэродромы, ракетные и артиллерийские войска выведены на резервные огневые и стартовые позиции.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает 5 марта пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
Ще на цю тему:
14:00 24.02.2020
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
17:29 25.06.2018
Азербайджан обзавелся турецкими крылатыми ракетами SOM / Фото
Азербайджан обзавелся турецкими крылатыми ракетами SOM / Фото
03:04 29.03.2018
Минобороны Азербайджана обратилось к гражданам страны
Минобороны Азербайджана обратилось к гражданам страны
14:50 08.02.2018
Боевые стрельбы азербайджанских САУ DANA впервые сняли на видео
Боевые стрельбы азербайджанских САУ DANA впервые сняли на видео
14:15 02.10.2017
Стала известна сумма средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана
Стала известна сумма средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана
09:14 14.07.2017
Финансирование армии Азербайджана в 2017 году увеличилось на 17-20%
Финансирование армии Азербайджана в 2017 году увеличилось на 17-20%