В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий особый порядок действия закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (44 ФЗ) на территории Крыма и Севастополя до конца 2022 года.

Об этом сообщил врио губернатора оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, пишет РИА Новости.

"Закон позволит принимать решение об определении единственного исполнителя услуг по строительству и проектированию решением правительств регионов", – написал "глава города" в Facebook.

Развожаев напомнил, что летом прошлого года руководители оккупированных Крыма и Севастополя обращались к президенту Владимиру Путину с этой инициативой, чтобы качественно изменить темпы реализации ФЦП.

"Полгода ушло на проработку вопроса, и в январе в Ялте Владимир Владимирович поддержал наше предложение и дал поручение проработать совместно с законодателями и правительством страны необходимые поправки", – добавил он.

Развожаев отметил, что благодаря данному закону субъекты смогут "сэкономить массу времени на процедурах и приступить к строительству долгожданных объектов".

"В Севастополе это, прежде всего, КОС "Южные", онкоцентр и инфекционная больница, кольцевой газопровод и другие объекты, призванные изменить качество жизни в городе-герое", – заключил врио "губернатора".