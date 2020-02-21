ООО «ПромСтрелКом» из Москвы стало победителем аукциона по продаже 100% акций «Керченского металлургического завода».

Как пишут Новости Крыма, стоимость сделки составит 741,518 млн рублей при начальной цене лота 706,275 млн рублей, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на материалы российского сайта для размещения информации о торгах.

Договор купли-продажи имущества с московской фирмой должен быть заключен в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Как пишет агентство, помимо «ПромСтрелКома» заявку на участие в торгах подавало ООО «Ганзасоюз» из Новосибирска. Эта компания хотела купить метзавод в Крыму по начальной стоимости лота.

Сообщается, что Министерство имущественных и земельных отношений Крыма в конце января выставило на торги за 2 млрд 801 млн 65 тыс. 182 обыкновенные акции метзавода номиналом 1 рубль за штуку, что составляло 100% уставного капитала предприятия. Аукцион был признан несостоявшимся, поскольку на торги поступила только одна заявка – от «Совфрахта». В итоге завод продан со второй попытки.

ООО «ПромСтрелКом» зарегистрировано в 2015 году, в качестве основного вида деятельности указана «оптовая неспециализированная торговля».

ООО "ПРОМСТРЕЛКОМ - предприятие из Москвы. Уставный фонд, согласно данным ФНС 1 000 000 (один миллион) рублей. Основной вид деятельности - торговля оптовая неспециализированная. Другие виды: торговля оптовая прочими машинами и оборудованием, Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом, деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом, деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Напомним, сотрудники метзавода остаются в недоумении и обеспокоены, так как не понимают, есть ли перспектива существования металлургического завода при «покупателях», чей уставный фонд в сотни раз меньше цены акций завода.