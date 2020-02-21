Московская фирма покупает металлургический завод в Керчи

16:30 05.03.2020   Керчь

ООО «ПромСтрелКом» из Москвы стало победителем аукциона по продаже 100% акций «Керченского металлургического завода».

Как пишут Новости Крыма, стоимость сделки составит 741,518 млн рублей при начальной цене лота 706,275 млн рублей, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на материалы российского сайта для размещения информации о торгах.

Договор купли-продажи имущества с московской фирмой должен быть заключен в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Как пишет агентство, помимо «ПромСтрелКома» заявку на участие в торгах подавало ООО «Ганзасоюз» из Новосибирска. Эта компания хотела купить метзавод в Крыму по начальной стоимости лота.

Сообщается, что Министерство имущественных и земельных отношений Крыма в конце января выставило на торги за 2 млрд 801 млн 65 тыс. 182 обыкновенные акции метзавода номиналом 1 рубль за штуку, что составляло 100% уставного капитала предприятия. Аукцион был признан несостоявшимся, поскольку на торги поступила только одна заявка – от «Совфрахта». В итоге завод продан со второй попытки.

ООО «ПромСтрелКом» зарегистрировано в 2015 году, в качестве основного вида деятельности указана «оптовая неспециализированная торговля».

ООО "ПРОМСТРЕЛКОМ  - предприятие из Москвы. Уставный фонд, согласно данным  ФНС 1 000 000 (один миллион) рублей. Основной вид деятельности  - торговля оптовая неспециализированная. Другие виды: торговля оптовая прочими машинами и оборудованием, Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом, деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом, деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Напомним, сотрудники метзавода остаются в недоумении и обеспокоены, так как не понимают, есть ли перспектива существования металлургического завода при «покупателях», чей уставный фонд в сотни раз меньше цены акций завода.



Ще на цю тему:

13:15 05.03.2020
"Суд" в Криму оштрафував "свідка Єгови" на 400 тисяч рублів
17:21 04.03.2020
Россияне уволят более 500 сотрудников портов в аннексированном Крыму
15:15 04.03.2020
Курортный сезон в оккупированном Севастополе пройдет под надзором «туристической полиции»
11:15 04.03.2020
В окупованому Криму російська поліція створила чергову "народну дружину"
11:01 04.03.2020
Водосховища анексованого Криму обміліли майже вдвічі
13:01 02.03.2020
Викрадених ФСБ рибалок оштрафують за порушення правил виходу в море
12:15 02.03.2020
Еще одному оккупанту не дали "шенген"
12:01 02.03.2020
В оккупированном Крыму озвучили число помещенных в карантин по коронавирусу
09:10 02.03.2020
У окупованому Севастополі з-під коронавірусного карантину втекла жінка
15:30 28.02.2020
Захватили админздания и курировали казаков: объявлены новые подозрения «самообороновцам»
14:01 28.02.2020
После оккупации Крыма РФ добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа, – “Черноморнефтегаз”
18:01 27.02.2020
Оккупанты продолжают продавать крымские здравницы
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:00 05.03.2020
В рамках учений ВС Азербайджана проведена передислокация войск / Видео
16:41 04.03.2020
Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса
18:40 03.03.2020
Азербайджан отправит танкер с нефтью для Беларуси
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 04.03.2020
Від ЄС вимагають евакуювати з грецьких островів дітей-біженців
14:43 04.03.2020
Евросоюз выделит Греции €700 млн для преодоления миграционного кризиса
09:45 04.03.2020
Прем'єр Греції: Туреччина офіційний контрабандист мігрантів
18:00 03.03.2020
Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:00 05.03.2020
Сепаратистское руководство Абхазии недовольно российскими СМИ
20:00 03.03.2020
Новая грузинская бронемашина пойдет на экспорт
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:20 05.03.2020
Молдова: Партия Додона начала переговоры о коалиции с проевропейской политсилой
20:45 03.03.2020
Молдовські ветерани після штурму уряду: "Битву виграли, та війна триває"
13:20 03.03.2020
В Молдове начинает работу новая авиакомпания HiSky
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
Всі новини країни
Россия Россия
19:00 05.03.2020
Борт Москва–Дубай вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности
18:15 05.03.2020
Российский разведывательный корабль прибыл к берегам Кубы
17:20 05.03.2020
Российская подлодка "Краснодар" в апреле завершит вахту в Средиземном море
15:40 05.03.2020
Пентагон звинуватив Росію в порушенні Угоди про «відкрите небо»
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:45 04.03.2020
Контрабандисти намагалися перемістити до Румунії понад 3,5 тис. медичних масок
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
Всі новини країни
Турция Турция
17:15 05.03.2020
Ситуація на грецько-турецькому кордоні: Анкара направить тисячу спецпризначенців на кордон
16:15 05.03.2020
Лидеры Турции и России обсуждают в Москве ситуацию в Идлибе
13:30 05.03.2020
ЄС: Спроби Туреччини використати біженців з політичною метою є неприйнятними / Резолюція
10:20 05.03.2020
Турция: Реализация проекта АЭС Аккую продолжается в соответствии с планом
Всі новини країни
Украина Украина
19:15 05.03.2020
У МЗС викликали посла Норвегії через так звану "конференцію з питань Криму"
18:40 05.03.2020
Мариупольский порт с начала года перевалил максимальный объем импортных грузов за 5 лет
18:20 05.03.2020
"Нибулон" спустил на воду вторую баржу для перевозки контейнеров и генеральных грузов / Фото
18:00 05.03.2020
Морська охорона купує ЗІП для генератора корабля «Онікс» / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд