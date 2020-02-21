Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Черноморского флота оккупантов вернулись в Крым после учений.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения флота, пишет Кріминформ.

В сообщении пресс-службі сказано, сто дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийских соединений Черноморского флота совершили марши из позиционных районов в пункты постоянной дислокации после проведения учения по нанесению ударов по надводным кораблям условного противника в акватории Чёрного моря.

В рамках учений расчеты комплексов находились на территории Крыма и побережья Кавказа, где выполнили задачи по своему предназначению. В ходе мероприятий личный состав мобильных ракетных дивизионов осуществил приведение комплексов к бою и отработал алгоритм действий по нанесению ракетных ударов электронными пусками по кораблям условного противника, также был выполнен норматив по смене стартовых позиций с повторением условных ракетных ударов из нового позиционного района.

Расчеты береговых комплексов ЧФ совершили марш на полигон на побережье Кавказа в конце января. Всего в учениях были задействованы около 300 военнослужащих и порядка 40 единиц военной и специальной техники.