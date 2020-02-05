Керівник Пентагону Марк Еспер звинуватив Росію в порушенні положень Угоди про «відкрите небо».

За його словами, Москва блокує польоти літаків США над Калінінградом та біля Грузії, попри умови угоди, пише Радіо Свобода.

«Нам також відмовляють у доступі до польотів у межах військових навчань», – сказав Еспер.

Договір про відкрите небо почав діяти у 2002 році. Його підписали 34 країни, включно з Росією. Він покликаний підняти рівень міжнародної стабільності шляхом дозволу країнам-підписантам здійснювати розвідувальні польоти над своїми територіями.

Протягом останніх років спостерігачі США звинувачували Росію у зловживанні своїми правами: здійсненні спостережень із більш просунутим інструментарієм і не лише в рамках визначених маршрутів.

За даними The Wall Street Journal, у жовтні 2020 року президент США Дональд Трамп підписав документ, який сигналізував про наміри його адміністрації вийти з Угоди про відкрите небо.