Пентагон звинуватив Росію в порушенні Угоди про «відкрите небо»
|15:40 05.03.2020
|Россия
Керівник Пентагону Марк Еспер звинуватив Росію в порушенні положень Угоди про «відкрите небо».
За його словами, Москва блокує польоти літаків США над Калінінградом та біля Грузії, попри умови угоди, пише Радіо Свобода.
«Нам також відмовляють у доступі до польотів у межах військових навчань», – сказав Еспер.
Договір про відкрите небо почав діяти у 2002 році. Його підписали 34 країни, включно з Росією. Він покликаний підняти рівень міжнародної стабільності шляхом дозволу країнам-підписантам здійснювати розвідувальні польоти над своїми територіями.
Протягом останніх років спостерігачі США звинувачували Росію у зловживанні своїми правами: здійсненні спостережень із більш просунутим інструментарієм і не лише в рамках визначених маршрутів.
За даними The Wall Street Journal, у жовтні 2020 року президент США Дональд Трамп підписав документ, який сигналізував про наміри його адміністрації вийти з Угоди про відкрите небо.
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