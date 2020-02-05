Пентагон звинуватив Росію в порушенні Угоди про «відкрите небо»

15:40 05.03.2020   Россия

Керівник Пентагону Марк Еспер звинуватив Росію в порушенні положень Угоди про «відкрите небо». 

За його словами, Москва блокує польоти літаків США над Калінінградом та біля Грузії, попри умови угоди, пише Радіо Свобода.

«Нам також відмовляють у доступі до польотів у межах військових навчань», – сказав Еспер.

Договір про відкрите небо почав діяти у 2002 році. Його підписали 34 країни, включно з Росією. Він покликаний підняти рівень міжнародної стабільності шляхом дозволу країнам-підписантам здійснювати розвідувальні польоти над своїми територіями.

Протягом останніх років спостерігачі США звинувачували Росію у зловживанні своїми правами: здійсненні спостережень із більш просунутим інструментарієм і не лише в рамках визначених маршрутів.

За даними The Wall Street Journal, у жовтні 2020 року президент США Дональд Трамп підписав документ, який сигналізував про наміри його адміністрації вийти з Угоди про відкрите небо.



Ще на цю тему:

12:20 26.02.2020
ФБР попереджає: Росія "хоче побачити, як США розриваються на частини" – CNN
08:45 25.02.2020
Сенатори закликали негайно ввести санкції проти Путіна та РФ - вибори в США
12:41 19.02.2020
У США громадянина Мексики звинуватили у роботі на російську розвідку
12:45 14.02.2020
"Спалах русофобії": в РФ відреагували на нові санкції США
16:00 12.02.2020
Спецпредставитель США: Россия пытается вызвать раскол на Западных Балканах
13:41 11.02.2020
Росія скористалася санкціями США проти Ірану та Венесуели - Die Welt
10:44 07.02.2020
Пентагон звинуватив РФ і Китай в намаганні "переписати світовий порядок"
14:45 05.02.2020
США розміщують на субмаринах нові ядерні ракети для стримування Росії
10:45 05.02.2020
США готують черговий пакет санкцій проти російського "Північного потоку-2" – ЗМІ
09:15 29.01.2020
Россия готовит территориальные претензии к США по Берингову проливу
10:45 28.01.2020
Помпео обвинил Россию в препятствовании перемирию в Сирии
09:41 20.01.2020
Американці заблокували військових РФ, які прямували до нафтового родовища у Сирії
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:00 05.03.2020
В рамках учений ВС Азербайджана проведена передислокация войск / Видео
16:41 04.03.2020
Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса
18:40 03.03.2020
Азербайджан отправит танкер с нефтью для Беларуси
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 04.03.2020
Від ЄС вимагають евакуювати з грецьких островів дітей-біженців
14:43 04.03.2020
Евросоюз выделит Греции €700 млн для преодоления миграционного кризиса
09:45 04.03.2020
Прем'єр Греції: Туреччина офіційний контрабандист мігрантів
18:00 03.03.2020
Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:00 05.03.2020
Сепаратистское руководство Абхазии недовольно российскими СМИ
20:00 03.03.2020
Новая грузинская бронемашина пойдет на экспорт
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:20 05.03.2020
Молдова: Партия Додона начала переговоры о коалиции с проевропейской политсилой
20:45 03.03.2020
Молдовські ветерани після штурму уряду: "Битву виграли, та війна триває"
13:20 03.03.2020
В Молдове начинает работу новая авиакомпания HiSky
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
Всі новини країни
Россия Россия
19:00 05.03.2020
Борт Москва–Дубай вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности
18:15 05.03.2020
Российский разведывательный корабль прибыл к берегам Кубы
17:20 05.03.2020
Российская подлодка "Краснодар" в апреле завершит вахту в Средиземном море
15:40 05.03.2020
Пентагон звинуватив Росію в порушенні Угоди про «відкрите небо»
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:45 04.03.2020
Контрабандисти намагалися перемістити до Румунії понад 3,5 тис. медичних масок
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
Всі новини країни
Турция Турция
17:15 05.03.2020
Ситуація на грецько-турецькому кордоні: Анкара направить тисячу спецпризначенців на кордон
16:15 05.03.2020
Лидеры Турции и России обсуждают в Москве ситуацию в Идлибе
13:30 05.03.2020
ЄС: Спроби Туреччини використати біженців з політичною метою є неприйнятними / Резолюція
10:20 05.03.2020
Турция: Реализация проекта АЭС Аккую продолжается в соответствии с планом
Всі новини країни
Украина Украина
19:15 05.03.2020
У МЗС викликали посла Норвегії через так звану "конференцію з питань Криму"
18:40 05.03.2020
Мариупольский порт с начала года перевалил максимальный объем импортных грузов за 5 лет
18:20 05.03.2020
"Нибулон" спустил на воду вторую баржу для перевозки контейнеров и генеральных грузов / Фото
18:00 05.03.2020
Морська охорона купує ЗІП для генератора корабля «Онікс» / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд