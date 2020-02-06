Севастополю обещают дополнительно 1,3 млрд рублей на ремонт двух пригородных трасс

15:20 05.03.2020   Севастополь

Севастополь в 2022 году получит дополнительно из федерального бюджета 1,3 млрд рублей на ремонт двух шоссе в пригороде, которые обеспечивают въезд в город и сообщение с отдаленными районами.

Об этом сообщили ТАСС в оккупационном правительстве Севастополя.

По итогам совещания по вопросам социально-экономического развития оккупированных Крым и Севастополя президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить выделение в 2020-2022 годах дополнительных средств федерального бюджета, в том числе на финансирование капитального ремонта автодорог в Крыму и Севастополе.

"В рамках поручения... бюджету города Севастополя из федерального бюджета планируется выделение средств в объеме 1,3 млрд рублей на 2022 год для выполнения капитального ремонта автомобильных дорог, не вошедших в региональный проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в ответе на запрос издания.

Уточняется, что эти средства будут направлены на капитальный ремонт двух пригородных трасс: Фиолентовского шоссе (автодорога Севастополь - порт Камышовая бухта - мыс Фиолент) и Монастырского шоссе (5-й км Балаклавского шоссе - мыс Фиолент). Обе дороги являются значимыми въездами в город и обеспечивают сообщение между отдаленными районами Севастополя и центральной частью города.



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