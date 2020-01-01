Сепаратистское руководство Абхазии недовольно российскими СМИ

15:00 05.03.2020   Абхазия

Сепаратистское руководство Абхазии обвиняет российские СМИ в попытке дестабилизировать ситуацию.

Об этом заявил исполняющий обязанности де факто президента Абхазии Валерий Бганба российскому послу Алексею Двинянину на встрече, которая прошла 4 марта в Сухуми, пишет Голос Америки.

«Хочу обратить ваше внимание на действия ряда средств массовой информации Российской Федерации, в том числе и государственных, которые распространили информацию об отравлении депутата парламента, кандидата в президенты Аслана Бжания со ссылкой на анонимные источники. Расцениваем это как неприкрытую попытку дестабилизации общественно-политической ситуации в Абхазии, которая может привести к гражданскому противостоянию», – цитирует Бганбу его пресс-служба.

Напомним, за три недели до так называемых президентских выборов в Абхазии, один из кандидатов в президенты Аслан Бжания был доставлен в одну из больниц Сочи. Как утверждают его сторонники, Бжания был отравлен, хотя, согласно другой версии, у него был инсульт.

Бжания ввели в медикаментозную кому и перевели в больницу в Краснодар. Несмотря на то, что 3 марта он вышел из комы, тем не менее, Бжания пока не может говорить. Его сторонники 3 марта устроили акцию протеста в центре Сухуми обвиняя сепаратистские власти в покушении на жизнь оппозиционера и требуя отставки Бганбы и ряда министров.

4 марта абхазский Минздрав заявил, что диагнозом Бжании является «двухсторонняя полисегментарная пневмония».

В прошлом году Аслан Бжания не смог принять участие в президентской гонке, так как вместе с двумя своими охранниками, был отравлен «неустановленным веществом». В результате протестов выборы тогда были перенесены с июля на август для того, чтобы Бжания смог принять в них участие, однако из-за состояния его здоровья это оказалось невозможным. На выборах тогда победил Рауль Хаджимба, которого поддерживал Кремль, тем не менее после волны протестов в Абхазии, 12 января Хаджимбе пришлось уйти в отставку.

Бганба потребовал от России «незамедлительно» передать абхазской прокуратуре данные, на основании которых российские СМИ утверждают, что Бжания был отравлен.

Также, исходя из того, что абхазский оппозиционер как в первый, так и во второй раз внезапно заболел на территории России, в частности в Сочи, и.о. главы Абхазии потребовал от Российской Генпрокуратуры возбудить уголовное дело и расследовать –был ли Бжания на самом деле отравлен.

«Невыполнение наших требований будем расценивать как недружественный акт в отношении Республики Абхазия и оставляем за собой право на действия по защите суверенитета и граждан Республики Абхазия», – заявил Бганба на встрече с представителем России.

«Разберемся с фактами» Алексей Двинянин поддержал позицию Бганбы, заявив, что проинформирует Москву об «озабоченности» сепаратистского руководства и пообещал: «мы разберемся с фактами – абсолютно лживыми и фальсифицированными, которые распространяются в средствах массовой информации».

В свою очередь представитель России высказал и собственную озабоченность происходящим в Сухуми.

«Под прикрытием якобы факта отравления, до нас дошла информация, что вчера ряд экстремистов из различных политических кругов Абхазии собирались пикетировать

Посольство Российской Федерации – союзника и стратегического партнера Абхазии. Естественно, мы с этим категорически не согласны, поэтому я полностью разделяю Вашу озабоченность», – заявил представитель России.

Спустя несколько часов заявление в данной связи сделал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это обращение, безусловно, будет по дипломатическим каналам доведено до Смоленской площади, будет доложено руководству страны и будет соответствующим образом проанализировано», – заявил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.



Ще на цю тему:

18:45 13.12.2019
Россия начала поставки бензина и дизтоплива в Абхазию по новым правилам
15:00 25.11.2019
Россия продолжает финансировать непризнанную Абхазию
13:00 05.11.2019
За десять лет Россия вложила в непризнанную Абхазию 40 млрд рублей
16:15 05.06.2019
"Князь Владимир" станет первым "лайнером", посетившим непризнанную Абхазию со времен СССР
09:38 06.08.2018
Российских денег в Абхазии стало существенно меньше
09:34 22.09.2017
Абхазским военным передана первая партия имущества по соглашению с Минобороны РФ
15:43 14.08.2017
Отдыхавшие в Абхазии туристы из РФ из любопытства нарушили государственную границу
16:47 10.08.2017
Госдеп США осуждает поездку Путина в оккупированную Абхазию
12:22 09.08.2017
Путин: Россия продолжит гарантировать безопасность и самостоятельность Абхазии
13:54 03.08.2017
Куратором Абхазии в Кремле назначили экс-главу дирекции по развитию культурных центров
13:28 12.06.2017
Россия увеличила финансовую помощь сепаратистской Абхазии
13:49 19.04.2017
Визит главы МИД России в непризнанную Абхазию / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:00 05.03.2020
В рамках учений ВС Азербайджана проведена передислокация войск / Видео
16:41 04.03.2020
Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса
18:40 03.03.2020
Азербайджан отправит танкер с нефтью для Беларуси
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 04.03.2020
Від ЄС вимагають евакуювати з грецьких островів дітей-біженців
14:43 04.03.2020
Евросоюз выделит Греции €700 млн для преодоления миграционного кризиса
09:45 04.03.2020
Прем'єр Греції: Туреччина офіційний контрабандист мігрантів
18:00 03.03.2020
Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:00 05.03.2020
Сепаратистское руководство Абхазии недовольно российскими СМИ
20:00 03.03.2020
Новая грузинская бронемашина пойдет на экспорт
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:20 05.03.2020
Молдова: Партия Додона начала переговоры о коалиции с проевропейской политсилой
20:45 03.03.2020
Молдовські ветерани після штурму уряду: "Битву виграли, та війна триває"
13:20 03.03.2020
В Молдове начинает работу новая авиакомпания HiSky
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
Всі новини країни
Россия Россия
19:00 05.03.2020
Борт Москва–Дубай вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности
18:15 05.03.2020
Российский разведывательный корабль прибыл к берегам Кубы
17:20 05.03.2020
Российская подлодка "Краснодар" в апреле завершит вахту в Средиземном море
15:40 05.03.2020
Пентагон звинуватив Росію в порушенні Угоди про «відкрите небо»
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:45 04.03.2020
Контрабандисти намагалися перемістити до Румунії понад 3,5 тис. медичних масок
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
Всі новини країни
Турция Турция
17:15 05.03.2020
Ситуація на грецько-турецькому кордоні: Анкара направить тисячу спецпризначенців на кордон
16:15 05.03.2020
Лидеры Турции и России обсуждают в Москве ситуацию в Идлибе
13:30 05.03.2020
ЄС: Спроби Туреччини використати біженців з політичною метою є неприйнятними / Резолюція
10:20 05.03.2020
Турция: Реализация проекта АЭС Аккую продолжается в соответствии с планом
Всі новини країни
Украина Украина
19:15 05.03.2020
У МЗС викликали посла Норвегії через так звану "конференцію з питань Криму"
18:40 05.03.2020
Мариупольский порт с начала года перевалил максимальный объем импортных грузов за 5 лет
18:20 05.03.2020
"Нибулон" спустил на воду вторую баржу для перевозки контейнеров и генеральных грузов / Фото
18:00 05.03.2020
Морська охорона купує ЗІП для генератора корабля «Онікс» / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд