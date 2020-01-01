Сепаратистское руководство Абхазии обвиняет российские СМИ в попытке дестабилизировать ситуацию.

Об этом заявил исполняющий обязанности де факто президента Абхазии Валерий Бганба российскому послу Алексею Двинянину на встрече, которая прошла 4 марта в Сухуми, пишет Голос Америки.

«Хочу обратить ваше внимание на действия ряда средств массовой информации Российской Федерации, в том числе и государственных, которые распространили информацию об отравлении депутата парламента, кандидата в президенты Аслана Бжания со ссылкой на анонимные источники. Расцениваем это как неприкрытую попытку дестабилизации общественно-политической ситуации в Абхазии, которая может привести к гражданскому противостоянию», – цитирует Бганбу его пресс-служба.

Напомним, за три недели до так называемых президентских выборов в Абхазии, один из кандидатов в президенты Аслан Бжания был доставлен в одну из больниц Сочи. Как утверждают его сторонники, Бжания был отравлен, хотя, согласно другой версии, у него был инсульт.

Бжания ввели в медикаментозную кому и перевели в больницу в Краснодар. Несмотря на то, что 3 марта он вышел из комы, тем не менее, Бжания пока не может говорить. Его сторонники 3 марта устроили акцию протеста в центре Сухуми обвиняя сепаратистские власти в покушении на жизнь оппозиционера и требуя отставки Бганбы и ряда министров.

4 марта абхазский Минздрав заявил, что диагнозом Бжании является «двухсторонняя полисегментарная пневмония».

В прошлом году Аслан Бжания не смог принять участие в президентской гонке, так как вместе с двумя своими охранниками, был отравлен «неустановленным веществом». В результате протестов выборы тогда были перенесены с июля на август для того, чтобы Бжания смог принять в них участие, однако из-за состояния его здоровья это оказалось невозможным. На выборах тогда победил Рауль Хаджимба, которого поддерживал Кремль, тем не менее после волны протестов в Абхазии, 12 января Хаджимбе пришлось уйти в отставку.

Бганба потребовал от России «незамедлительно» передать абхазской прокуратуре данные, на основании которых российские СМИ утверждают, что Бжания был отравлен.

Также, исходя из того, что абхазский оппозиционер как в первый, так и во второй раз внезапно заболел на территории России, в частности в Сочи, и.о. главы Абхазии потребовал от Российской Генпрокуратуры возбудить уголовное дело и расследовать –был ли Бжания на самом деле отравлен.

«Невыполнение наших требований будем расценивать как недружественный акт в отношении Республики Абхазия и оставляем за собой право на действия по защите суверенитета и граждан Республики Абхазия», – заявил Бганба на встрече с представителем России.

«Разберемся с фактами» Алексей Двинянин поддержал позицию Бганбы, заявив, что проинформирует Москву об «озабоченности» сепаратистского руководства и пообещал: «мы разберемся с фактами – абсолютно лживыми и фальсифицированными, которые распространяются в средствах массовой информации».

В свою очередь представитель России высказал и собственную озабоченность происходящим в Сухуми.

«Под прикрытием якобы факта отравления, до нас дошла информация, что вчера ряд экстремистов из различных политических кругов Абхазии собирались пикетировать

Посольство Российской Федерации – союзника и стратегического партнера Абхазии. Естественно, мы с этим категорически не согласны, поэтому я полностью разделяю Вашу озабоченность», – заявил представитель России.

Спустя несколько часов заявление в данной связи сделал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это обращение, безусловно, будет по дипломатическим каналам доведено до Смоленской площади, будет доложено руководству страны и будет соответствующим образом проанализировано», – заявил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.