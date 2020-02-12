Комітет у закордонних справах Конгресу США підтримав законопроект про підтримку релігійної свободи в Україні.

Мета документа – протистояти порушенням Росією релігійних свобод на окупованих територіях України і в Криму, пише Центр журналістських розслідувань з посиланням на Голос Америки.

«Росія здійснила грубі порушення релігійних свобод на тих територіях. Зокрема це висновок, тортури, примусова госпіталізація в установи для душевнохворих, і більше. І це в той час, коли 13 тисяч громадян загинули під час конфлікту на Донбасі. За законами щодо військових конфліктів , включаючи Женевську конвенцію, Російська Федерація відповідальна за порушення релігійних свобод на території, яку вона окупувала або контролює», – заявив під час слухань в комітеті конгресмен-республіканець Джо Вілсон.

У разі схвалення, закон вимагає від Президента США враховувати особливо значні порушення релігійних свобод на цих територіях при прийнятті рішень щодо визначення Росії країною, яка викликає особливе занепокоєння.

«Коли американський уряд буде приймати рішення, визначити чи Росію як країну, яка викликає особливе занепокоєння через порушення релігійних свобод, американські чиновники повинні будуть також брати до уваги переслідування російськими релігійних груп, що знаходяться на українському територіях, окупованих або контрольовані Росією», – розповів конгресмен Майкл Мак-Кол.

За цим законопроектом, американський уряд повинен здійснити певні кроки щодо країни, яка порушує релігійні свободи. Такі як публічне засудження, скасування культурних і наукових обмінів, державних та інших візитів, скасування або призупинення допомоги з боку американського уряду, приватних і міжнародних інститутів, запровадження санкцій.

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