Партия социалистов Молдовы, бывший председатель которой президент страны Игорь Додон, и Демпартия начали переговоры о создании коалиции и переформатировании правительства.

«Переговоры начнутся в ближайшие дни, после чего партия примет решение», – сообщается в пресс-релизе Демпартии, передает Guildhall со ссылкой на point.md.

Решение было принято сегодня Национальным политическим советом формирования.

«Во время встречи ДПМ отметила, что диалог с блоком ACUM провалился, поскольку его лидеры хотят досрочных выборов, чтобы вернуться в парламент, и уже думают о президентских выборах», – говорится в заявлении.

Лидер Демпартии Павел Филип заявил по итогам заседания политического совета партии, что демократы согласны на переговоры с Партией социалистов и делегируют своих представителей для такого диалога. При этом он подчеркнул, что Демпартия «проевропейская партия, поэтому приоритетами в переговорах будет европейский путь и внешняя политика, ориентированная на Запад, хорошие отношения с Румынией и Украиной, территориальная целостность страны и безопасность государства».

Демократической партией до отстранения от власти руководил олигарх Владимир Плахотнюк, при нем партия проводила жесткий антироссийский курс.

23 февраля в Молдове прошла антироссийкая акция протеста: десятки людей с плакатами в руках скандировали: “Российская армия – вон!” и “Стоп Додон!”. 2 марта, скандируя “Додон – предатель”, ветераны войны на Днестре в Молдове штурмовали здание правительства с требованием не следовать пророссийскому курсу.