У Росії прогримів потужний вибух у військовій частині, багато постраждалих

08:40 05.03.2020   Россия

У четвер, 5 березня, у військовій частині в Мурманській області Росії стався вибух, постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash, пише Апостроф.

Вибух прогримів в околицях селища Печенга.
 
За словами представників прес-служби Північного флоту, причиною НП стало грубе порушення заходів безпеки під час навчань.

У той же час Telegram-канал Baza пише, що в руках у військовослужбовців нібито вибухнув безпілотний літальний апарат, який перед цим прилетів на територію в/ч. Бійці намагалися його зловити, в цей момент стався вибух. Звідки в частині взявся цей апарат - поки невідомо.

Незабаром Telegram-канал "112" озвучив ще одну версію події - під час навчань оператор коптера не впорався з керуванням, апарат впав на землю. Прикріплена до нього імітаційна бомба вибухнула.

Контрактники, які були поруч, отримали осколкові і вибухові поранення. Попередньо, троє з них - у важкому стані. Зараз постраждалих екстрено перевозять до військового госпіталю Североморська.



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