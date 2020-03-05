У Росії прогримів потужний вибух у військовій частині, багато постраждалих
|08:40 05.03.2020
|Россия
У четвер, 5 березня, у військовій частині в Мурманській області Росії стався вибух, постраждали шестеро людей.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash, пише Апостроф.
Вибух прогримів в околицях селища Печенга.
За словами представників прес-служби Північного флоту, причиною НП стало грубе порушення заходів безпеки під час навчань.
У той же час Telegram-канал Baza пише, що в руках у військовослужбовців нібито вибухнув безпілотний літальний апарат, який перед цим прилетів на територію в/ч. Бійці намагалися його зловити, в цей момент стався вибух. Звідки в частині взявся цей апарат - поки невідомо.
Незабаром Telegram-канал "112" озвучив ще одну версію події - під час навчань оператор коптера не впорався з керуванням, апарат впав на землю. Прикріплена до нього імітаційна бомба вибухнула.
Контрактники, які були поруч, отримали осколкові і вибухові поранення. Попередньо, троє з них - у важкому стані. Зараз постраждалих екстрено перевозять до військового госпіталю Североморська.
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