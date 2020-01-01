На військових навчаннях у Європі врахують досвід України у протидії гібридній агресії

13:00 05.03.2020   Украина

Досвід України, яка протистоїть гібридній агресії Росії, буде враховано на стадії командно-штабної гри організаторами навчань Defender Europe-2020, що відбуваються зараз у Європі.

Про це під час телефонної пресконференції, яка відбулася під егідою Американського медіа-хабу у Брюсселі, заявив заступник командувача Сухопутних військ США в Європі генерал-майор Ендрю Ролінг, пише Укріинформ.

Саме так він відповів на запитання кореспондента Укрінформу, чи враховують організатори навчань зміни у військових загрозах, що відбулися з часів завершення "холодної війни".

"Ці навчання не мають призначення відповідати на загрози, які ви маєте на увазі. Вони зосереджені навколо стратегічної готовності США та їхніх союзників здійснити передислокацію зі Сполучених Штатів в Європу для протидії конвенційній (звичайній - ред.) кризі… Водночас у рамках навчань Defender Europe-2020 буде проведено оцінку, яка відпрацьовуватиметься на спільному командному пункті у Графенвері в Німеччині. Ті речі, про які ви говорите, та досвід, який ви маєте в Україні, будуть частиною сценарію для командно-штабних навчань. Але вони не є частиною ширшої картини наземних маневрів Defender Europe-2020", - сказав американський військовий.

Він зауважив, що оперативне командування в Графенвері має важливе значення, адже саме там американська сторона сподівається проводити тренування більших підрозділів – у складі бригади або дивізії, - вже до 2028 року.

Генерал-майор наголосив, що навчання Defender Europe-2020 включають найбільше за 25 років переміщення у Європу військ із місця постійної дислокації в США. Їх мета – відпрацювати здатність Сполучених Штатів до розгортання значних сил та обладнання в Європі у тісній взаємодії з союзниками по НАТО та партнерами.

Ролінг окремо наголосив, що ці навчання є суто оборонними та не спрямовані проти будь-якої окремої країни або конкретної загрози. Defender Europe-2020 - це спільне випробування для союзників по НАТО у реагуванні на кризи. Крім того, вони підтверджують зобов’язання США як частини Альянсу щодо оборони Європи в разі потреби.

Американський військовий повідомив, що в рамках навчань вже здійснено 15 з 27 авіаційних місій, які доставили у Європу близько 3,5 тис. американських військовослужбовців (із загальної кількості 17 тис.). Вже прибули чотири транспортні кораблі, ще три просто зараз прямують до європейських портів (загалом їх має бути десять). Вони доставлять близько 2700 одиниць військового обладнання із з загальної кількості у 18 тисяч, що використовуватимуться під час навчань.

Окрім того, американські військові успішно провели Європою 51 автомобільний конвой та завершили заповнення одного з чотирьох намічених складів попереднього базування, перемістивши туди 1400 одиниць обладнання.

Ендрю Ролінг окремо наголосив, що під час навчань особлива увага приділяється профілактичним заходам у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. Усі військовослужбовці перебувають під постійним контролем медиків. Випадків захворювання серед них не зареєстровано. За словами генерал-майора, спалах хвороби жодним чином не відбився на здійсненні оперативних планів та дій у рамках навчань Defender Europe-2020.



Ще на цю тему:

15:40 26.02.2020
Генсекретар НАТО вважає, що світ близький до великого конфлікту
07:55 24.02.2020
Американський есмінець USS Ross прямує до Чорного моря
11:00 18.02.2020
Глава дипломатії ЄС розповів деталі нової місії в Середземному морі
18:45 10.02.2020
Більшість населення держав НАТО надають перевагу тісним зв’язкам з США, а не Росією
09:20 06.02.2020
Россия обещает отреагировать на крупнейшие за 25 лет учения НАТО
12:15 13.01.2020
НАТО відповість на розміщення російських ракет з ядерною зброєю в Європі — Столтенберг
20:20 09.01.2020
Столтенберг назвал Черное море стратегическим для НАТО регионом
15:40 26.12.2019
Вашингтон розробляє стратегію інформаційної війни проти Росії — WP
13:20 26.12.2019
США намерены укреплять связи с союзниками в Средиземноморье
19:45 25.12.2019
NYT: США планируют глобальную передислокацию войск, чтобы противостоять РФ
21:15 17.12.2019
Количество кораблей НАТО в Чёрном море вернулось к уровню 2014 года
09:00 11.12.2019
США проведуть в Європі наймасштабніші за 30 років військові навчання
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:00 05.03.2020
В рамках учений ВС Азербайджана проведена передислокация войск / Видео
16:41 04.03.2020
Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса
18:40 03.03.2020
Азербайджан отправит танкер с нефтью для Беларуси
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 04.03.2020
Від ЄС вимагають евакуювати з грецьких островів дітей-біженців
14:43 04.03.2020
Евросоюз выделит Греции €700 млн для преодоления миграционного кризиса
09:45 04.03.2020
Прем'єр Греції: Туреччина офіційний контрабандист мігрантів
18:00 03.03.2020
Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:00 05.03.2020
Сепаратистское руководство Абхазии недовольно российскими СМИ
20:00 03.03.2020
Новая грузинская бронемашина пойдет на экспорт
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:20 05.03.2020
Молдова: Партия Додона начала переговоры о коалиции с проевропейской политсилой
20:45 03.03.2020
Молдовські ветерани після штурму уряду: "Битву виграли, та війна триває"
13:20 03.03.2020
В Молдове начинает работу новая авиакомпания HiSky
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
Всі новини країни
Россия Россия
19:00 05.03.2020
Борт Москва–Дубай вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности
18:15 05.03.2020
Российский разведывательный корабль прибыл к берегам Кубы
17:20 05.03.2020
Российская подлодка "Краснодар" в апреле завершит вахту в Средиземном море
15:40 05.03.2020
Пентагон звинуватив Росію в порушенні Угоди про «відкрите небо»
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:45 04.03.2020
Контрабандисти намагалися перемістити до Румунії понад 3,5 тис. медичних масок
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
Всі новини країни
Турция Турция
17:15 05.03.2020
Ситуація на грецько-турецькому кордоні: Анкара направить тисячу спецпризначенців на кордон
16:15 05.03.2020
Лидеры Турции и России обсуждают в Москве ситуацию в Идлибе
13:30 05.03.2020
ЄС: Спроби Туреччини використати біженців з політичною метою є неприйнятними / Резолюція
10:20 05.03.2020
Турция: Реализация проекта АЭС Аккую продолжается в соответствии с планом
Всі новини країни
Украина Украина
19:15 05.03.2020
У МЗС викликали посла Норвегії через так звану "конференцію з питань Криму"
18:40 05.03.2020
Мариупольский порт с начала года перевалил максимальный объем импортных грузов за 5 лет
18:20 05.03.2020
"Нибулон" спустил на воду вторую баржу для перевозки контейнеров и генеральных грузов / Фото
18:00 05.03.2020
Морська охорона купує ЗІП для генератора корабля «Онікс» / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд