Правительство России обсуждает докапитализацию крымского банка РНКБ на 5 млрд рублей
|12:40 05.03.2020
|Крым
Правительство РФ обсуждает докапитализацию крымского банка РНКБ на 5 млрд рублей.
Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, пишет ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить предложения о долгосрочном фондировании Российского национального коммерческого банка (РНКБ). Срок исполнения поручения - до 15 марта 2020 года. Сумма докапитализации не сообщалась.
В РНКБ отмечали, что докапитализация банка позволит ускорить развитие экономики Крыма, обеспечить приток инвестиций в регион, а также активизировать рост кредитования приоритетных отраслей экономики по льготным ставкам.
"Есть в работе поручение вице-премьера по докапитализации [РНКБ] на 5 млрд рублей", - сказал он.
Как сообщил журналистам председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин, с 2016 года банк кратно нарастил объем бизнеса и прогнозирует существенный рост в ближайшие годы. "Докапитализация будет способствовать росту объема финансирования застройщиков и ипотечного кредитования, а также повышению доступности кредитных ресурсов для предприятий Крыма", - сказал он.
В результате последней докапитализации, прошедшей в декабре 2017 года, уставный капитал РНКБ составил 37,7 млрд рублей. Доля РФ в лице Росимущества не изменилась и составляет 100%.
РНКБ - системообразующий банк оккупированного Крыма со 100-процентным государственным участием. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.
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