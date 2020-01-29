Правительство России обсуждает докапитализацию крымского банка РНКБ на 5 млрд рублей

12:40 05.03.2020   Крым

Правительство РФ обсуждает докапитализацию крымского банка РНКБ на 5 млрд рублей.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, пишет ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить предложения о долгосрочном фондировании Российского национального коммерческого банка (РНКБ). Срок исполнения поручения - до 15 марта 2020 года. Сумма докапитализации не сообщалась.

В РНКБ отмечали, что докапитализация банка позволит ускорить развитие экономики Крыма, обеспечить приток инвестиций в регион, а также активизировать рост кредитования приоритетных отраслей экономики по льготным ставкам.

"Есть в работе поручение вице-премьера по докапитализации [РНКБ] на 5 млрд рублей", - сказал он.

Как сообщил журналистам председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин, с 2016 года банк кратно нарастил объем бизнеса и прогнозирует существенный рост в ближайшие годы. "Докапитализация будет способствовать росту объема финансирования застройщиков и ипотечного кредитования, а также повышению доступности кредитных ресурсов для предприятий Крыма", - сказал он.

В результате последней докапитализации, прошедшей в декабре 2017 года, уставный капитал РНКБ составил 37,7 млрд рублей. Доля РФ в лице Росимущества не изменилась и составляет 100%.

РНКБ - системообразующий банк оккупированного Крыма со 100-процентным государственным участием. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.



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