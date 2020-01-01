Пилотную установку по опреснению морской воды планируют построить оккупационные власти Крыма в одном из приморских поселков у Судака.

Об этом сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов в среду по видеоконференцсвязи в ходе совещания у полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимира Устинова, пишет ТАСС.

Крым испытывает проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал около 90% потребности полуострова в воде, как в питьевой, так и для орошения сельхозземель.

"На базе одного приморского поселка, скорее всего это будет Судакский регион, или Веселое, или Морское, будет установлена пилотная установка по опреснению морской воды", - сообщил Аксенов.

Он отметил, что опреснение морской воды обойдется для потребителей дороже. По его словам, себестоимость одного кубометра опреснения воды, по предварительным расчетам, составляет свыше 85 рублей, тогда как сейчас стоимость воды для потребителей составляет 31,55 рублей.

"Для мелиорации это вообще не подойдет. Это астрономическая сумма. Для бытовых нужд воды пока достаточно. Но, пилотный проект, совместно с рядом предприятий, которые входят в фонд "Сколково", разрабатываем. После ее испытания будет понятна целесообразность и необходимость их строительства", - подчеркнул Аксенов. Он не уточнил сроков строительства установки.