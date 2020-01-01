Для электрификации ж/д путей Крыма требуется модернизация двух ТЭЦ

12:00 05.03.2020   Крым

Модернизация Симферопольской и Камыш-Бурунской ТЭЦ, которая позволит обеспечить электроэнергией железную дорогу в оккупированном Россией Крыму, оценивается ориентировочно в 16 млрд рублей.

Об этом сообщил  гендиректор "КрымТЭЦ" Тарас Целый, передает ТАСС.

Ранее в компании предложили модернизировать эти две станции, чтобы электрифицировать железнодорожные пути в восточной части Крыма. Соответствующие проекты уже разработаны.

"По Симферопольской ТЭЦ, которая [в результате модернизации должна получить мощности] 90 МВт, - 7,5 млрд цена <…> [Стоимость модернизации Камыш-Бурунской ТЭЦ] в ценах 2016 года составляет 8,5 млрд рублей, но это 120 МВт", - сказал Целый.

Таким образом, суммарная мощность, которая дополнительно будет производиться на полуострове после модернизации двух станций, составит 210 МВт. По данным Целого, также к 2024 году на полуострове ожидается профицит электроэнергии до 45 МВт при условии полной загрузки энергомоста. Суммарная потребность для электрификации железной дороги, по его информации, - около 230 МВт.

После строительства Керченского моста поезда после пятилетнего перерыва вновь могут ходить в оккупированный регион, железная дорога от города Керчь на самом востоке полуострова идет в северную часть Крыма до Джанкоя, и, делая крюк, возвращается в южную часть полуострова - до Симферополя, потом идет до Севастополя. Керченский мост и часть дороги до Джанкоя не электрифицированы, дорога от Джанкоя до Севастополя электрифицирована, но поезда ходят на постоянном токе, в то время как с другой стороны моста железнодорожные сети работают с использованием переменного тока.

Ранее руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Владимир Чепец сообщал, что рассматривается вариант провести работы в два этапа. На первом будет электрифицирован Крымский мост и участок Керчь - Джанкой, на втором планируется заменить оборудование на участке Джанкой - Севастополь. В результате по всей Крымской железной дороге поезда будут ходить, используя переменный ток.



Ще на цю тему:

12:20 05.03.2020
Оккупанты обещают установить в Крыму пилотный опреснитель морской воды
09:30 05.02.2020
Окупанти готують в Криму масові відключення електрики
08:00 21.01.2020
Новая подстанция в Крыму обеспечит электричеством военный городок Черноморского флота РФ
16:15 17.01.2020
«Крымэнерго» завершило пуско-наладочные работы на новой подстанции в Перевальном
19:00 19.12.2019
В Крыму заочно арестован "виновник" энергетической блокады полуострова
09:15 29.11.2019
Московский "Энерго-Инж" построит подстанцию в Крыму
12:45 27.11.2019
Счетная палата обратится в прокуратуру из-за нарушений при обновлении электросетей Крыма
10:00 19.11.2019
Немецкая компания хочет инвестировать в энергетику оккупированного Крыма
19:00 13.11.2019
"Россети" отмежевались от электросетей оккупированного Крыма
10:45 13.11.2019
На реконструкцию электросетей Крым и Севастополь просят у России 29 млрд рублей
18:01 11.10.2019
Электростанцию в оккупированном Крыму построили, но не могут запустить
09:21 03.10.2019
Вперше після скандалу з кримськими турбінами Siemens будує в РФ електростанцію
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:41 04.03.2020
Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса
18:40 03.03.2020
Азербайджан отправит танкер с нефтью для Беларуси
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
16:01 28.02.2020
Азербайджан підтвердив перший випадок коронавірусу: заразився росіянин
Всі новини країни
Армения Армения
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 04.03.2020
Від ЄС вимагають евакуювати з грецьких островів дітей-біженців
14:43 04.03.2020
Евросоюз выделит Греции €700 млн для преодоления миграционного кризиса
09:45 04.03.2020
Прем'єр Греції: Туреччина офіційний контрабандист мігрантів
18:00 03.03.2020
Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 03.03.2020
Новая грузинская бронемашина пойдет на экспорт
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 03.03.2020
Молдовські ветерани після штурму уряду: "Битву виграли, та війна триває"
13:20 03.03.2020
В Молдове начинает работу новая авиакомпания HiSky
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
13:30 02.03.2020
"Додон зрадник": ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю проросійського уряду Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
11:00 05.03.2020
В Минобороны обсудили строительство сухого дока на 35-м СРЗ и ход работ на "Адмирале Кузнецове"
10:40 05.03.2020
Морскому порту Ейск передано подводное гидротехническое сооружение / Фото
09:40 05.03.2020
Корабли Каспийской флотилии вели бой с кораблями условного противника
08:40 05.03.2020
У Росії прогримів потужний вибух у військовій частині, багато постраждалих
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:45 04.03.2020
Контрабандисти намагалися перемістити до Румунії понад 3,5 тис. медичних масок
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
Всі новини країни
Турция Турция
10:20 05.03.2020
Турция: Реализация проекта АЭС Аккую продолжается в соответствии с планом
20:30 04.03.2020
В Ердогана повідомили, що операція Туреччини в Ідлібі націлена "на мирне врегулювання в Сирії"
18:21 04.03.2020
Ердоган очікує припинення вогню в Ідлібі після зустрічі з Путіним
17:41 04.03.2020
Туреччина каже, що грецька поліція застрелила на кордоні мігранта, поранені ще п’ять
Всі новини країни
Украина Украина
13:00 05.03.2020
На військових навчаннях у Європі врахують досвід України у протидії гібридній агресії
12:40 05.03.2020
Правительство России обсуждает докапитализацию крымского банка РНКБ на 5 млрд рублей
12:20 05.03.2020
Оккупанты обещают установить в Крыму пилотный опреснитель морской воды
12:00 05.03.2020
Для электрификации ж/д путей Крыма требуется модернизация двух ТЭЦ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд