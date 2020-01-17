Миколаївські конструктори беруть участь у проєктування поромів для Канади

11:40 05.03.2020   Николаев

Миколаївські фахівці з конструкторського бюро MDEM бере участь у проєкті Seaspan. 

Мова йде про унікальні високотехнологічні судна-пороми.Проєкт передбачає будівництво двох високотехнологічних суден для перевезення автотранспорту між островами Канади на відстань 50 км, пише Національний промисловий портал.

В рамках даного проєкту миколаївські фахівці виконують частину конструкторських робіт. Висока складність та відповідальність замовлення зумовила те, що замовник судна особисто відвідав офіс конструкторського бюро MDEM. По-перше, для виконання проєкту замовники встановили дуже стислі терміни, тож базове, робоче проєктування і будівництво здійснюється практично паралельно По-друге, Seaspan є пілотним проєкт суднобудівної компанії Дамен на новому для групи заводі у м. Мангалія (Румунія), що зумовило гостру необхідність налагодити тісну кооперацію миколаївців з заводом-виробником. З цією метою фахівці MDEM регулярно здійснюють візити на завод для виконання різних типів робіт і оперативного розв’язання питань у ході будівництва.

Судна проєкту Seaspan побудовані зі сталі та мають довжину майже 150 м, а ширину 26 м. Висота борту 7 м, осадка 4.3 м, водотоннажність 6915 т, швидкість ходу 16.4 вузлів. Екіпаж порому становить 10 осбі. На пором одночасно вміщується 59 трейлерів. Гібридна силова установка працює на електриці, дизельному паливі або газі та складається з 2-х гідротурбін потужністю 4770 кВт кожна. Будівництво поромів заплановано на 2019-2021 роки.

 



Ще на цю тему:

16:00 26.02.2020
В "Нибулоне" рассказали о судах, которые строят на своем заводе / Фото
11:40 24.02.2020
На “Нібулоні” готують до спуску друге судно-майданчик відкритого типу
10:01 21.02.2020
У Миколаєві на воду спустили десантний катер «Сватове»
11:20 18.02.2020
Миколаївські судноремонтники прийняли в роботу чергове судно
15:41 30.01.2020
Судоверфь Одесского порта отремонтировала научно-исследовательское судно
12:20 29.01.2020
На Херсонской верфи SMG спустили на воду третий танкер для нидерландской Vekа / Фото
16:45 21.01.2020
Танкер, построенный в Херсоне, приступил к перевозкам между портами Бельгии / Фото
16:01 20.01.2020
Инвестор судостроительного завода "Океан" Капацына обжаловал в суде арест предприятия, наложенный по инициативе ОГПУ
10:30 17.01.2020
Миколаївський «Океан» визнали найкращим підприємством для розгортання виробництва французьких патрульних катерів
10:00 17.01.2020
У Херсоні завершують будівництво третього танкера для Нідерландів
13:15 14.01.2020
Прокуратура домоглася арешту майна суднобудівного заводу Океан
17:00 13.01.2020
На “Нібулоні” будують два буксири / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:41 04.03.2020
Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса
18:40 03.03.2020
Азербайджан отправит танкер с нефтью для Беларуси
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
16:01 28.02.2020
Азербайджан підтвердив перший випадок коронавірусу: заразився росіянин
Всі новини країни
Армения Армения
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 04.03.2020
Від ЄС вимагають евакуювати з грецьких островів дітей-біженців
14:43 04.03.2020
Евросоюз выделит Греции €700 млн для преодоления миграционного кризиса
09:45 04.03.2020
Прем'єр Греції: Туреччина офіційний контрабандист мігрантів
18:00 03.03.2020
Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 03.03.2020
Новая грузинская бронемашина пойдет на экспорт
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 03.03.2020
Молдовські ветерани після штурму уряду: "Битву виграли, та війна триває"
13:20 03.03.2020
В Молдове начинает работу новая авиакомпания HiSky
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
13:30 02.03.2020
"Додон зрадник": ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю проросійського уряду Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
11:00 05.03.2020
В Минобороны обсудили строительство сухого дока на 35-м СРЗ и ход работ на "Адмирале Кузнецове"
10:40 05.03.2020
Морскому порту Ейск передано подводное гидротехническое сооружение / Фото
09:40 05.03.2020
Корабли Каспийской флотилии вели бой с кораблями условного противника
08:40 05.03.2020
У Росії прогримів потужний вибух у військовій частині, багато постраждалих
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:45 04.03.2020
Контрабандисти намагалися перемістити до Румунії понад 3,5 тис. медичних масок
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
Всі новини країни
Турция Турция
10:20 05.03.2020
Турция: Реализация проекта АЭС Аккую продолжается в соответствии с планом
20:30 04.03.2020
В Ердогана повідомили, що операція Туреччини в Ідлібі націлена "на мирне врегулювання в Сирії"
18:21 04.03.2020
Ердоган очікує припинення вогню в Ідлібі після зустрічі з Путіним
17:41 04.03.2020
Туреччина каже, що грецька поліція застрелила на кордоні мігранта, поранені ще п’ять
Всі новини країни
Украина Украина
13:00 05.03.2020
На військових навчаннях у Європі врахують досвід України у протидії гібридній агресії
12:40 05.03.2020
Правительство России обсуждает докапитализацию крымского банка РНКБ на 5 млрд рублей
12:20 05.03.2020
Оккупанты обещают установить в Крыму пилотный опреснитель морской воды
12:00 05.03.2020
Для электрификации ж/д путей Крыма требуется модернизация двух ТЭЦ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд