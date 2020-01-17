Миколаївські фахівці з конструкторського бюро MDEM бере участь у проєкті Seaspan.

Мова йде про унікальні високотехнологічні судна-пороми.Проєкт передбачає будівництво двох високотехнологічних суден для перевезення автотранспорту між островами Канади на відстань 50 км, пише Національний промисловий портал.

В рамках даного проєкту миколаївські фахівці виконують частину конструкторських робіт. Висока складність та відповідальність замовлення зумовила те, що замовник судна особисто відвідав офіс конструкторського бюро MDEM. По-перше, для виконання проєкту замовники встановили дуже стислі терміни, тож базове, робоче проєктування і будівництво здійснюється практично паралельно По-друге, Seaspan є пілотним проєкт суднобудівної компанії Дамен на новому для групи заводі у м. Мангалія (Румунія), що зумовило гостру необхідність налагодити тісну кооперацію миколаївців з заводом-виробником. З цією метою фахівці MDEM регулярно здійснюють візити на завод для виконання різних типів робіт і оперативного розв’язання питань у ході будівництва.

Судна проєкту Seaspan побудовані зі сталі та мають довжину майже 150 м, а ширину 26 м. Висота борту 7 м, осадка 4.3 м, водотоннажність 6915 т, швидкість ходу 16.4 вузлів. Екіпаж порому становить 10 осбі. На пором одночасно вміщується 59 трейлерів. Гібридна силова установка працює на електриці, дизельному паливі або газі та складається з 2-х гідротурбін потужністю 4770 кВт кожна. Будівництво поромів заплановано на 2019-2021 роки.