Київський бронетанковий передав до армії модернізовані Т-72 / Відео

11:20 05.03.2020   Украина

Київський бронетанковий завод передав ЗСУ останню партію з шести танків Т-72, на яких було проведено доробки з метою покращення їх бойових та технічних характеристик.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, пише Укрінформ.

"Сьогодні, 4 березня, Київський бронетанковий завод передав Збройним силам України останню партію з 6 Т-72, на яких було проведено доробки з метою покращення їх бойових та технічних характеристик. Цим КБТЗ завершив поставку танків за державним контрактом з Міністерством оборони України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ремонт з покращенням характеристик техніки було реалізовано Київським бронетанковим заводом у тісній співпраці з Центральним бронетанковим управлінням Озброєння Командування Сил логістики ЗСУ.

Представник Командування Сил логістики ЗСУ підполковник Олег Гринчак зазначив, що виконання держконтракту дало змогу провести черговий етап доукомплектування ЗСУ і найближчим часом ці танки поповнять бойовий і чисельний склад ЗСУ.

Своєю чергою виконувач обов’язки директора ДП "КБТЗ" Володимир Синявський уточнив, що ці танки Т-72 є результатом переосмислення досвіду сучасної війни на Сході України.

"Ми комплексно підійшли до ремонту та суттєво покращили тактико-технічні характеристики машин, аби вони краще могли виконувати бойові задачі українських захисників", - додав Синявський.

Наголошується, що покращення характеристик надало змогу збільшити захищеність, мобільність, вогневі спроможності та управління машиною.

"Фахівці заводу доопрацювали оптику та стабілізаційну систему гармати, покращили загальні ходові характеристики. Однією з головних особливостей Т-72 є можливість ведення вогню високоточними керованими ракетами "Комбат" від Київського державного конструкторського бюро "Луч". Крім того, оновлений танк Т-72 має сучасні елементи динамічного захисту та прилади нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами третього покоління", - додали у Генштабі.

Зазначається, що також у Т-72 встановлений комплект з цифрової  та супутникової навігаційної апаратури, що дозволяє підтримувати зв‘язок з піхотними підрозділами, що має величезне значення для взаємодії на полі бою.

Уточнюється, що найближчим часом заплановано випробування танка Т-72АМТ, над модернізацією якого продовжує працювати ДК "Укроборонпром".



Ще на цю тему:

08:01 02.03.2020
Пентагон уклав контракт на виробництво ПТРК "Джавелін" для 16 країн
09:40 26.02.2020
Понад 100 авіаційних комплексів “Фурія” поставлено українським силовим структурам / Відео
17:21 25.02.2020
Секретар РНБО: Наша ракетна програма найближчим часом буде відроджена
14:15 24.02.2020
КБ “ЛУЧ” представив ПТРК “Амулет” для української армії / Відео
20:21 21.02.2020
Міноборони цьогоріч закупить близько 3 тисяч ракетних комплексів
11:50 18.02.2020
ЗСУ отримали американські керовані системи десантування вантажів / Відео
20:15 11.02.2020
Міноборони планує закупити ракетні системи "Нептун"
11:31 11.02.2020
Українські Bayraktar TB2 все ще не боєготові
10:00 10.02.2020
В Мариуполе построят военную базу, оснащенную по стандартам НАТО
10:20 04.02.2020
Вітчизняні некеровані ракети РС-80 прийнято на озброєння української армії
17:45 27.01.2020
Автомобілісти Повітряних сил отримали нові «Богдан-63172»
16:00 15.01.2020
Украина впервые напрямую закупит у Пентагона ракетные комплексы Javelin
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:41 04.03.2020
Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса
18:40 03.03.2020
Азербайджан отправит танкер с нефтью для Беларуси
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
16:01 28.02.2020
Азербайджан підтвердив перший випадок коронавірусу: заразився росіянин
Всі новини країни
Армения Армения
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 04.03.2020
Від ЄС вимагають евакуювати з грецьких островів дітей-біженців
14:43 04.03.2020
Евросоюз выделит Греции €700 млн для преодоления миграционного кризиса
09:45 04.03.2020
Прем'єр Греції: Туреччина офіційний контрабандист мігрантів
18:00 03.03.2020
Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 03.03.2020
Новая грузинская бронемашина пойдет на экспорт
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 03.03.2020
Молдовські ветерани після штурму уряду: "Битву виграли, та війна триває"
13:20 03.03.2020
В Молдове начинает работу новая авиакомпания HiSky
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
13:30 02.03.2020
"Додон зрадник": ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю проросійського уряду Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
11:00 05.03.2020
В Минобороны обсудили строительство сухого дока на 35-м СРЗ и ход работ на "Адмирале Кузнецове"
10:40 05.03.2020
Морскому порту Ейск передано подводное гидротехническое сооружение / Фото
09:40 05.03.2020
Корабли Каспийской флотилии вели бой с кораблями условного противника
08:40 05.03.2020
У Росії прогримів потужний вибух у військовій частині, багато постраждалих
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:45 04.03.2020
Контрабандисти намагалися перемістити до Румунії понад 3,5 тис. медичних масок
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
Всі новини країни
Турция Турция
10:20 05.03.2020
Турция: Реализация проекта АЭС Аккую продолжается в соответствии с планом
20:30 04.03.2020
В Ердогана повідомили, що операція Туреччини в Ідлібі націлена "на мирне врегулювання в Сирії"
18:21 04.03.2020
Ердоган очікує припинення вогню в Ідлібі після зустрічі з Путіним
17:41 04.03.2020
Туреччина каже, що грецька поліція застрелила на кордоні мігранта, поранені ще п’ять
Всі новини країни
Украина Украина
13:00 05.03.2020
На військових навчаннях у Європі врахують досвід України у протидії гібридній агресії
12:40 05.03.2020
Правительство России обсуждает докапитализацию крымского банка РНКБ на 5 млрд рублей
12:20 05.03.2020
Оккупанты обещают установить в Крыму пилотный опреснитель морской воды
12:00 05.03.2020
Для электрификации ж/д путей Крыма требуется модернизация двух ТЭЦ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд